ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:09
Вот как отрубят Бене свет...
А пока то все iграшки.
Аlександр
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Додано: Чет 15 жов, 2020 12:33
lloydbanksua написав:
Я только одного не пойму - что они с ним делать будут, создавать новый банк на его основе или просто раздербанят активы, которые остались?
А вот и ответ.
https://minfin.com.ua/2020/10/15/54056354/
lloydbanksua
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Додано: Нед 18 жов, 2020 15:35
lloydbanksua написав: lloydbanksua написав:
Я только одного не пойму - что они с ним делать будут, создавать новый банк на его основе или просто раздербанят активы, которые остались?
А вот и ответ.
https://minfin.com.ua/2020/10/15/54056354/
Може і Сбєр Комса прикупить і виведе з ринку?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 жов, 2020 19:50
Квесторе_поверніться написав: lloydbanksua написав: lloydbanksua написав:
Я только одного не пойму - что они с ним делать будут, создавать новый банк на его основе или просто раздербанят активы, которые остались?
А вот и ответ.
https://minfin.com.ua/2020/10/15/54056354/
Може і Сбєр Комса прикупить і виведе з ринку?
Ага , авжеж ,блищить тільки п'ятками
никому не верю
sens
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:09
Квесторе_поверніться написав: lloydbanksua написав: lloydbanksua написав:
Я только одного не пойму - что они с ним делать будут, создавать новый банк на его основе или просто раздербанят активы, которые остались?
А вот и ответ.
https://minfin.com.ua/2020/10/15/54056354/
Може і Сбєр Комса прикупить і виведе з ринку?
Время покажет
Сберу давно пора на отдых.
lloydbanksua
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:52
lloydbanksua написав:
Сберу давно пора на отдых.
послденій із ру-могікан
хоча в рашці це огого кантора
greenozon
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