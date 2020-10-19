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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 386
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 386
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:09

  Квесторе_поверніться написав:Це якийсь хід конем
http://finbalance.com.ua/news/tihipko-khoche-stati-vlasnikom-prominvestbanku-kupu-fortifay-v-otochennya-kolomoyskoho

Вот как отрубят Бене свет...
А пока то все iграшки.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:33

  lloydbanksua написав:Я только одного не пойму - что они с ним делать будут, создавать новый банк на его основе или просто раздербанят активы, которые остались?

А вот и ответ. https://minfin.com.ua/2020/10/15/54056354/
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:35

  lloydbanksua написав:
  lloydbanksua написав:Я только одного не пойму - что они с ним делать будут, создавать новый банк на его основе или просто раздербанят активы, которые остались?

А вот и ответ. https://minfin.com.ua/2020/10/15/54056354/

Може і Сбєр Комса прикупить і виведе з ринку? :)
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:50

  Квесторе_поверніться написав:
  lloydbanksua написав:
  lloydbanksua написав:Я только одного не пойму - что они с ним делать будут, создавать новый банк на его основе или просто раздербанят активы, которые остались?

А вот и ответ. https://minfin.com.ua/2020/10/15/54056354/

Може і Сбєр Комса прикупить і виведе з ринку? :)

Ага , авжеж ,блищить тільки п'ятками
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:09

  Квесторе_поверніться написав:
  lloydbanksua написав:
  lloydbanksua написав:Я только одного не пойму - что они с ним делать будут, создавать новый банк на его основе или просто раздербанят активы, которые остались?

А вот и ответ. https://minfin.com.ua/2020/10/15/54056354/

Може і Сбєр Комса прикупить і виведе з ринку? :)

Время покажет :wink: Сберу давно пора на отдых.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:52

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  lloydbanksua написав:Сберу давно пора на отдых.

послденій із ру-могікан

хоча в рашці це огого кантора
+50грн !
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