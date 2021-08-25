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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лют, 2021 14:55
Квесторе_поверніться написав:
Вуйцьо переживає шоб закрома не розбазарювали. http://финбаланс.ком.юа/news/sud-na-vimohu-kolomoyskoho-znovu-areshtuvav-aktsi-mayno-koshti-prominvestbanku
Было бы неплохо, если б Беня также плотно занялся и Сбером.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 10 лют, 2021 15:05
lloydbanksua написав:
Было бы неплохо, если б Беня также плотно занялся и Сбером.
Ага
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 11 лют, 2021 10:47
lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав:
Вуйцьо переживає шоб закрома не розбазарювали. http://финбаланс.ком.юа/news/sud-na-vimohu-kolomoyskoho-znovu-areshtuvav-aktsi-mayno-koshti-prominvestbanku
Было бы неплохо, если б Беня также плотно занялся и Сбером.
За сбер могут и новичок в трусы засунуть.
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Ratatui
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Додано: Суб 13 лют, 2021 22:35
lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав:
Вуйцьо переживає шоб закрома не розбазарювали. http://финбаланс.ком.юа/news/sud-na-vimohu-kolomoyskoho-znovu-areshtuvav-aktsi-mayno-koshti-prominvestbanku
Было бы неплохо, если б Беня также плотно занялся и Сбером.
Сбер неприкасаемый, очевидно же уже
ни туда ни сюда, будет пока немцам не впихнут
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cohan
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Додано: Пон 15 лют, 2021 09:28
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 15 лют, 2021 09:55
Квесторе_поверніться написав:
Боротьба з супостатом пу продовжується http://финбаланс.ком.юа/news/kolomoyskiy-oskarzhu-sudoviy-nakaz-derzhvikonavtsyam-ne-styahuvati-aktsi-sberbanku
В этом плане Беня молодец, полезную работу делает.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 16 лют, 2021 23:48
lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав:
Боротьба з супостатом пу продовжується http://финбаланс.ком.юа/news/kolomoyskiy-oskarzhu-sudoviy-nakaz-derzhvikonavtsyam-ne-styahuvati-aktsi-sberbanku
В этом плане Беня молодец, полезную работу делает.
ІВК робить полєзняшкі тільки для себе (с)
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greenozon
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Додано: Пон 24 тра, 2021 15:57
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 сер, 2021 12:15
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1finanсier
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Додано: Чет 26 сер, 2021 13:36
Є небезпека, з часом, введення ТА.
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Квесторе_поверніться
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