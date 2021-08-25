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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1935193619371938>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 386
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 386
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 14:55

  Квесторе_поверніться написав: Вуйцьо переживає шоб закрома не розбазарювали. http://финбаланс.ком.юа/news/sud-na-vimohu-kolomoyskoho-znovu-areshtuvav-aktsi-mayno-koshti-prominvestbanku

Было бы неплохо, если б Беня также плотно занялся и Сбером.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 15:05

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: Вуйцьо переживає шоб закрома не розбазарювали. http://finbalance.com.ua/news/sud-na-vimohu-kolomoyskoho-znovu-areshtuvav-aktsi-mayno-koshti-prominvestbanku

Было бы неплохо, если б Беня также плотно занялся и Сбером.

Ага
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:47

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: Вуйцьо переживає шоб закрома не розбазарювали. http://финбаланс.ком.юа/news/sud-na-vimohu-kolomoyskoho-znovu-areshtuvav-aktsi-mayno-koshti-prominvestbanku

Было бы неплохо, если б Беня также плотно занялся и Сбером.


За сбер могут и новичок в трусы засунуть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 22:35

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: Вуйцьо переживає шоб закрома не розбазарювали. http://финбаланс.ком.юа/news/sud-na-vimohu-kolomoyskoho-znovu-areshtuvav-aktsi-mayno-koshti-prominvestbanku

Было бы неплохо, если б Беня также плотно занялся и Сбером.


Сбер неприкасаемый, очевидно же уже
ни туда ни сюда, будет пока немцам не впихнут
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 09:28

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  cohan написав:Сбер неприкасаемый

Боротьба з супостатом пу продовжується
http://finbalance.com.ua/news/kolomoyskiy-oskarzhu-sudoviy-nakaz-derzhvikonavtsyam-ne-styahuvati-aktsi-sberbanku
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 09:55

  Квесторе_поверніться написав: Боротьба з супостатом пу продовжується http://финбаланс.ком.юа/news/kolomoyskiy-oskarzhu-sudoviy-nakaz-derzhvikonavtsyam-ne-styahuvati-aktsi-sberbanku

В этом плане Беня молодец, полезную работу делает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 23:48

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: Боротьба з супостатом пу продовжується http://финбаланс.ком.юа/news/kolomoyskiy-oskarzhu-sudoviy-nakaz-derzhvikonavtsyam-ne-styahuvati-aktsi-sberbanku

В этом плане Беня молодец, полезную работу делает.


ІВК робить полєзняшкі тільки для себе (с)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 15:57

Арешт тримається
http://finbalance.com.ua/news/prominvestbank-ne-domihsya-znyattya-areshtu-zi-svokh-aktsiy-koshtiv-nerukhomosti
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:15

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

НБУ визнав банк проблемним .
https://news.finance.ua/ru/news/-/49920 ... problemnyh
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:36

  1finanсier написав:НБУ визнав банк проблемним .
https://news.finance.ua/ru/news/-/49920 ... problemnyh

Є небезпека, з часом, введення ТА.
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