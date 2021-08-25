ПРОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 сер, 2021 14:31
Квесторе_поверніться написав:
Є небезпека, з часом, введення ТА.
гм, открытие...
честно - думал там она давно уже, еще и думаю что он тут в ветке делает
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cohan
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