klug написав:Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.
Дуже дякую, тільки-но прочитав, подзвонив і відключив. Подивився залишок, наче ще не знімали 10 грн з мене. Цікаво, а за перші три дні знімуть? СМСок за цей час не було, так як руху коштів не було по картці.
І ще питання? Хтось писав, що начебто зменшать відсоток на залишок з 6 до 5%, але я на сайті бачу, що досі пише 6%. Чи може це з якоїсь дати буде? Дякую за відповіді!
klug написав:Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.
Дуже дякую, тільки-но прочитав, подзвонив і відключив. Подивився залишок, наче ще не знімали 10 грн з мене. Цікаво, а за перші три дні знімуть? СМСок за цей час не було, так як руху коштів не було по картці.
І ще питання? Хтось писав, що начебто зменшать відсоток на залишок з 6 до 5%, але я на сайті бачу, що досі пише 6%. Чи може це з якоїсь дати буде? Дякую за відповіді!
klug Банк отстой полный-пополнял карту снимали 1 процент за пополнение -но с 1 сентября тарифы изменили теперь с 1 сентября пополнение -0 а снятие 1-проц. Сегодня надо было снять сумму и прозрел так как банк за все пополнения сделанные до 1 сент снял 1 процент А теперь за снятие накопившейся суммы также должен заплатить 1 процент-пытался выяснить что за хренотень ведь в итоге имеем 2 процента от всей суммы- двойной развод на деньги. НО Горячая линия при этом доказывает что всё отлично-и невербально посылает вас на х.. .Коротко не советую иметь дело с такими клоунами