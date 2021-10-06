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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:29
viewtopic.php?p=5277185#p5277185
Квесторе_поверніться написав:
А відколи це карту під депо перевели в пакет Найкраща?
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Додано: Чет 07 жов, 2021 12:09
в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))
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