Из тех, кто реагирует по-разному, я только monobank знаю. Есть кто-то еще?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 14:23
Re: Аккордбанк
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:07
Кілька різних джерел називали Аваль, причому без обмежень, як у моні. І буде ще один з іноземців, але я точно не можу згадати, хто саме.
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