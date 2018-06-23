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Банк Форум - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Банк Форум - БАНКРОТ 3.1 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
159
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
112
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
98
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2016 11:32

Вопрос по банку Форум

где сейчас находитися банк Форум? или где можно получить справку из этого банка? или кто правоприемник банка? в общем нужна справка из банка Форум. Может кто поможет хоть инфой?
tarik_00
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2016 11:38

tarik_00 обращайтесь в ФГВФЛ http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ?start=150
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2016 12:09

Re: Форум

  tarik_00 написав:где сейчас находитися банк Форум? или где можно получить справку из этого банка? или кто правоприемник банка? в общем нужна справка из банка Форум. Может кто поможет хоть инфой?

сайт у Форума ещё живой http://www.forum.ua
контакт-центр тоже 0 800 50 22 50
Ликвидатор находится в здании бывшего головного банка в Киеве б-р Верховного Совета,7
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2016 21:49

Re: Банк Форум - БАНКРОТ

Банк “Форум”, що ліквідується, погасив заборгованість 486,69 млн гривень за стабілізаційним кредитом, який був наданий Національним банком у 2013 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фонду гарантування вкладів.

Банк “Форум” і Нацбанк 26 грудня 2013 року уклали кредитний договір про надання стабілізаційного кредиту, в рамках якого було відкрито невідновлювану кредитну лінію в сумі 600 млн гривень.

У день початку ліквідації банку “Форум” (16 червня 2014 року) його заборгованість перед НБУ за вказаним кредитом становила 486,69 млн гривень.

Відповідно, ця сума і була повністю погашена в період з 2015-2016 рр.
http://news.finance.ua/ua/news/-/383827 ... dytamy-nbu
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2017 17:10

Ну что, кредиторы? где ваши деньги, а?

Задержан временный администратор банка при получении $5 млн взятки

Деньги давали бывшие собственники в обмен на выведение активов.

Служба безопасности Украины задержала при получении неправомерной выгоды в размере 5 млн долларов временного администратора одного из банков.

"На взятке в $5 млн задержан временный администратор одного из банков. Он получил эти деньги от бывших собственников банка за содействие в выведении активов", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ в среду.

Собеседник агентства не уточнил, о каком финучреждении идет речь.

Обновление 15:43. Как сообщил в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко, задержание провели Генпрокуратура совместно с управлением К СБУ в среду.

"При получении неправомерной выгоды в сумме $5 млн задержан один из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, разработавший преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации. $5 млн - цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализации высоколиквидных активов по заниженным ценам", - отметил он, добавив, что за такие действия предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Программа "Схемы" утверждает, что задержана Юлия Приходько, которая была ликвидатором Мелиор Банка, Интеркредитбанка, Актабанка, банка "Аксиома" и 6 июня была назначена уполномоченным лицом на ликвидацию банка "Форум".

Напомним, временную администрацию вводит в банки Фонд гарантирования вкладов после признания их Нацбанком неплатежеспособными. В начале 2014 года в Украине было 180 банков, сейчас осталось 92 работающих финучреждения.
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2017 21:20

Jorj
самое интересное, что она только с завтрашнего дня должна была приступить к этой работе в Форуме

Змінено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ»

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 2225 від 31 травня 2017 р. про зміну уповноваженої особи Фонду, якій делеговано повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Відповідно до зазначеного рішення повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК ФОРУМ» визначені Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53, у тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Приходько Юлії Вікторівні з 08 червня 2017 р.

Довідкова інформація за телефонами:

«Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);

ПАТ «БАНК ФОРУМ»: (044) 206-63-03; 0 800-50-22-50.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:38

похоже по Форуму планируют выплачивать четвёртую очередь:
УВАГА!!! Інформація для вкладників та кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ»
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» Шевченко О.В., відповідно до ч. 4 статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою виконання вимог «Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються» затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року N 3711.5. повідомляє кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ» 4-ї черги, вкладників фізичних осіб, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, про необхідність подати до ПАТ «БАНК ФОРУМ» актуальні банківські реквізити за наведеною формою DOC, 37 KB , для виплати належних грошових коштів на рахунки в банківських установах.
Листи з реквізитами власноручно підписані кредиторами банку, необхідно подати або надіслати через відділення поштового зв’язку на адресу: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 до 30.07.2018 року.
Листи з реквізитами відправлені засобами електронної пошти та інформація щодо актуальних реквізитів отримана від кредиторів засобами телефонного зв’язку або в усній формі не прийматимуться.
Щодо початку задоволення вимог 4-ї черги переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів Банку, буде повідомлено додатково після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Довідкова інформація за номером інформаційного центру ПАТ «БАНК ФОРУМ»:
(044) 585-35-35 та за телефоном "Гарячої" лінії Фонду: 0-800-308-108.
http://www.forum.ua/forumua/ua/mainnavi ... _55488.jsp
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:47

  velvet написав:похоже по Форуму планируют выплачивать четвёртую очередь:


Обещают 10%

http://www.forum.ua/forumua/ua/mainnavigation/press/news/2014_1/thirdquarter2014/presse_archiv_detail_14_03_55554.jsp

Процедура задоволення вимог кредиторів четвертої черги буде відбуватись згідно з реєстром акцептованих вимог кредиторів четвертої черги, в якій обліковується 12 572 кредитора на загальну суму 2 397 974 938 грн 18 коп.

Згідно з Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1805 від 25 червня 2018 року погоджено здійснення часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру кредиторів на суму 239 797 493 грн 82 коп., що становить 10% від загальної суми четвертої черги реєстру кредиторів. Кредиторські вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору четвертої черги.
Aps
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