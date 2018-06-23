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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 06 кві, 2016 11:32
Вопрос по банку Форум
где сейчас находитися банк Форум? или где можно получить справку из этого банка? или кто правоприемник банка? в общем нужна справка из банка Форум. Может кто поможет хоть инфой?
Додано: Сер 06 кві, 2016 11:38
tarik_00 обращайтесь в ФГВФЛ
Додано: Сер 06 кві, 2016 12:09
Re: Форум
сайт у Форума ещё живой
контакт-центр тоже 0 800 50 22 50
Ликвидатор находится в здании бывшего головного банка в Киеве б-р Верховного Совета,7
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Додано: Пон 05 вер, 2016 21:49
Re: Банк Форум - БАНКРОТ
Банк “Форум”, що ліквідується, погасив заборгованість 486,69 млн гривень за стабілізаційним кредитом, який був наданий Національним банком у 2013 році.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фонду гарантування вкладів.
Банк “Форум” і Нацбанк 26 грудня 2013 року уклали кредитний договір про надання стабілізаційного кредиту, в рамках якого було відкрито невідновлювану кредитну лінію в сумі 600 млн гривень.
У день початку ліквідації банку “Форум” (16 червня 2014 року) його заборгованість перед НБУ за вказаним кредитом становила 486,69 млн гривень.
Відповідно, ця сума і була повністю погашена в період з 2015-2016 рр.
http://news.finance.ua/ua/news/-/383827 ... dytamy-nbu
Додано: Сер 07 чер, 2017 17:10
Ну что, кредиторы? где ваши деньги, а?
Либертарианец
Додано: Сер 07 чер, 2017 21:20
Jorj
самое интересное, что она только с завтрашнего дня должна была приступить к этой работе в Форуме
Змінено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ»
Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 2225 від 31 травня 2017 р. про зміну уповноваженої особи Фонду, якій делеговано повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК ФОРУМ».
Відповідно до зазначеного рішення повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК ФОРУМ» визначені Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53, у тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Приходько Юлії Вікторівні з 08 червня 2017 р.
Довідкова інформація за телефонами:
«Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
ПАТ «БАНК ФОРУМ»: (044) 206-63-03; 0 800-50-22-50.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:38
похоже по Форуму планируют выплачивать четвёртую очередь:
УВАГА!!! Інформація для вкладників та кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ»
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» Шевченко О.В., відповідно до ч. 4 статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою виконання вимог «Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються» затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року N 3711.5. повідомляє кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ» 4-ї черги, вкладників фізичних осіб, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, про необхідність подати до ПАТ «БАНК ФОРУМ» актуальні банківські реквізити за наведеною формою DOC, 37 KB , для виплати належних грошових коштів на рахунки в банківських установах.
Листи з реквізитами власноручно підписані кредиторами банку, необхідно подати або надіслати через відділення поштового зв’язку на адресу: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 до 30.07.2018 року.
Листи з реквізитами відправлені засобами електронної пошти та інформація щодо актуальних реквізитів отримана від кредиторів засобами телефонного зв’язку або в усній формі не прийматимуться.
Щодо початку задоволення вимог 4-ї черги переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів Банку, буде повідомлено додатково після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Довідкова інформація за номером інформаційного центру ПАТ «БАНК ФОРУМ»:
(044) 585-35-35 та за телефоном "Гарячої" лінії Фонду: 0-800-308-108.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:47
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