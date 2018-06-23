Банк Форум - БАНКРОТ

Додано: Сер 07 чер, 2017 21:20

Jorj

самое интересное, что она только с завтрашнего дня должна была приступить к этой работе в Форуме



Змінено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ»



Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 2225 від 31 травня 2017 р. про зміну уповноваженої особи Фонду, якій делеговано повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК ФОРУМ».



Відповідно до зазначеного рішення повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК ФОРУМ» визначені Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53, у тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Приходько Юлії Вікторівні з 08 червня 2017 р.



Довідкова інформація за телефонами:



«Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);



ПАТ «БАНК ФОРУМ»: (044) 206-63-03; 0 800-50-22-50.

промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»