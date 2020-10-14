Ну так манисендите себе на Уни, гасите кредитку нашару. А чуток налика снимайте в АТМоСфере
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 кві, 2020 23:11
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Ну так манисендите себе на Уни, гасите кредитку нашару. А чуток налика снимайте в АТМоСфере
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:00
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
обновилось приложение
еще и замануха про "новую крутую карту" ), вот бы сюда 5% из УкрСиба перекочевало ))
Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:02
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Последние 10 дней у Креди Агриколь есть системная проблема с подключением премиальных карт к Мастеркард Ревордс.на данный момент - устраняют. У кого получилось, или получится в ближайшее время - отпишитесь. Буду очень благодарен.
Отримай бонус за карту/депо:
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:08
Проблема решена. Всё работает.
Отримай бонус за карту/депо:
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:09
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Если кому интересно. Есть кредитная карта в реквизитах, написано транзитник, а свой счет в назначении. Попробовал СЭП на прямую на свой счет, платеж пришел.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:11
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 14 жов, 2020 22:28
А вам шо кредитку дали?
Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п
Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.
Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка
Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться
Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:02
Ага. Не зарплатник. У меня тут кредит на авто. Лимит намного более 3К - сам удивился, когда позвонили и предложили и это на фоне когда укрсиб зажал ашановскую с мин кредлимитом.
А зачем смарт? Мне этой кредитки хватит и хватит, там же еще и грейс до 62 дней.
Первую дали вместе с кредитом на 20К я ей так и не пользовался - не смог придумать куда, держал как резервную она и закончилась. А тут новую подогнали и с намного большим лимитом, может хорошо кредит возвращаю.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 15 жов, 2020 00:14
Яка мотивація качати картку, яка Вам у принципі не цікава?
Безвідсотковий? Надолужують на страховках?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 15 жов, 2020 01:04
Алка там не дает КБ, а те кто дают и так по максу используются. Так что мне подходит.
Безвідсотковий? Надолужують на страховках?[/quote]
13 годовых в грн - мне подходит. Страховка только КАСКО - можно было бы сказать, что да, но она уже окупилась и не один раз (я даже там в + вышел). Правда с одной страховой пришлось повоевать пока выбил оплату (уника) - больше с ними дел иметь не буду. Странно, что банк их аккредитовал.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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