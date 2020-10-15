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Банк (ІНДЕКС-БАНК) Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 201202203204 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 22% 64 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 15% 45 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 52 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 77 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 55 Всього голосів : 293 Додано: Чет 15 жов, 2020 13:42 clientage написав: ol_zy написав: Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке. Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

А вам шо кредитку дали?

Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п

Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.

Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка

Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться

Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду А вам шо кредитку дали?Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/пЯ тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банкаЛучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граетьсяНо менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду



Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))

У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.

У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник Sergion Повідомлень: 466 З нами з: 02.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 14:00 Sergion написав: clientage написав: ol_zy написав: Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке. Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

А вам шо кредитку дали?

Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п

Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.

Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка

Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться

Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду А вам шо кредитку дали?Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/пЯ тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банкаЛучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граетьсяНо менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду

Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))

У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.

У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник

А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К.

А тут якісь недолуугі



ПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К.А тут якісь недолуугіПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32613 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2596 раз. Подякували: 3819 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 15:25

А вам шо кредитку дали?

Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п

Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.

Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка

Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться

Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду [/quote]

Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))

У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.

У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник[/quote]

А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К.

А тут якісь недолуугі



ПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем [/quote]







А еще лучше в Альфе 3 и в КА 1

У КА кредитка так же нужна, думаю вы поняли о чем я [/quote]А вам шо кредитку дали?Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/пЯ тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банкаЛучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граетьсяНо менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду[/quote]Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник[/quote]А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К.А тут якісь недолуугіПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем[/quote]А еще лучше в Альфе 3 и в КА 1У КА кредитка так же нужна, думаю вы поняли о чем я Sergion Повідомлень: 466 З нами з: 02.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 20:08 klug написав: ol_zy написав: У меня тут кредит на авто. У меня тут кредит на авто.

Безвідсотковий? Надолужують на страховках? Безвідсотковий? Надолужують на страховках?



У меня почти беспроцентный - 0.01% на 24 месяца.

Да, страховки есть:

2% - за выдачу + 1% - страхование жизни. Еще КАСКО (ARX) в первый год примерно на 1% дороже, чем за некредитное авто. Все переплаты окупил за счет годичного гривневого депозита в размере 2/3 от суммы кредита.

Правда, общую радужную картину значительно подпортило прошлогоднее неожиданное укрепление гривны, но этого в марте 2019 года никто не мог предвидеть...

В целом продуктом очень доволен - в следующий раз воспользуюсь снова. У меня почти беспроцентный - 0.01% на 24 месяца.Да, страховки есть:2% - за выдачу + 1% - страхование жизни. Еще КАСКО (ARX) в первый год примерно на 1% дороже, чем за некредитное авто. Все переплаты окупил за счет годичного гривневого депозита в размере 2/3 от суммы кредита.Правда, общую радужную картину значительно подпортило прошлогоднее неожиданное укрепление гривны, но этого в марте 2019 года никто не мог предвидеть...В целом продуктом очень доволен - в следующий раз воспользуюсь снова. Anadonta Повідомлень: 912 З нами з: 25.11.12 Подякував: 151 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 21:45 ol_zy написав: Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке. Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

они еще первые три месяца двойную сумму начисляют, хотя может это только новых касалось они еще первые три месяца двойную сумму начисляют, хотя может это только новых касалось cohan Повідомлень: 349 З нами з: 27.09.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 21:51 clientage написав: ol_zy написав: Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке. Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

А вам шо кредитку дали?

Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п

Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.

Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка

Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться

Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду А вам шо кредитку дали?Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/пЯ тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банкаЛучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граетьсяНо менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду



мне дали, новому клиенту, без депо и зарплат, правда, таки прозванивали родственников и это был вторая моя, после ОТП, кредитка вообще:



я на заре свинорыльской деятельности озаботился вопросом кешбека за комуналь - УкрЭксим тогда уже за нее не платил, быстро выяснил, что Мастеркард Ревардс то что надо и нашел что выгоднее всего она в КредиАгриколь и в Кредобанке, последние оказались ЖЛОБами (в этом году снова попытаюсь, мне не жалко) и дали только кредитку без лимита, а КА налил 10 000, и я успел 2 а то и 3 месяца , пока начисляли Велкам двойные баллы, что-то накопить и вывести 1 или 2 Сильпо по 200 грн,

ну а потом появился УкрСиб )



сейчас вот на межсезонье (а может и конец сезона) УкрСиба комуналь снова стает актуальной и кредитка Агриколя пригодится мне дали, новому клиенту, без депо и зарплат, правда, таки прозванивали родственников и это был вторая моя, после ОТП, кредитка вообще:я на заре свинорыльской деятельности озаботился вопросом кешбека за комуналь - УкрЭксим тогда уже за нее не платил, быстро выяснил, что Мастеркард Ревардс то что надо и нашел что выгоднее всего она в КредиАгриколь и в Кредобанке, последние оказались ЖЛОБами (в этом году снова попытаюсь, мне не жалко) и дали только кредитку без лимита, а КА налил 10 000, и я успел 2 а то и 3 месяца , пока начисляли Велкам двойные баллы, что-то накопить и вывести 1 или 2 Сильпо по 200 грн,ну а потом появился УкрСиб )сейчас вот на межсезонье (а может и конец сезона) УкрСиба комуналь снова стает актуальной и кредитка Агриколя пригодится cohan Повідомлень: 349 З нами з: 27.09.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 201202203204 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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