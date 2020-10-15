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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:42

  clientage написав:
  ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

А вам шо кредитку дали?
Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п
Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.
Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка :lol:
Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться
Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду 8)


Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))
У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.
У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:00

  Sergion написав:
  clientage написав:
  ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

А вам шо кредитку дали?
Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п
Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.
Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка :lol:
Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться
Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду 8)

Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))
У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.
У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник

А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К.
А тут якісь недолуугі :)

ПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:25

[/quote]
А вам шо кредитку дали?
Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п
Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.
Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка :lol:
Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться
Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду 8)[/quote]
Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))
У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.
У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник[/quote]
А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К.
А тут якісь недолуугі :)

ПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем :)[/quote]



А еще лучше в Альфе 3 и в КА 1
У КА кредитка так же нужна, думаю вы поняли о чем я
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:08

  klug написав:
  ol_zy написав:У меня тут кредит на авто.

Безвідсотковий? Надолужують на страховках?


У меня почти беспроцентный - 0.01% на 24 месяца.
Да, страховки есть:
2% - за выдачу + 1% - страхование жизни. Еще КАСКО (ARX) в первый год примерно на 1% дороже, чем за некредитное авто. Все переплаты окупил за счет годичного гривневого депозита в размере 2/3 от суммы кредита.
Правда, общую радужную картину значительно подпортило прошлогоднее неожиданное укрепление гривны, но этого в марте 2019 года никто не мог предвидеть...
В целом продуктом очень доволен - в следующий раз воспользуюсь снова.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:45

  ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

они еще первые три месяца двойную сумму начисляют, хотя может это только новых касалось
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:51

  clientage написав:
  ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

А вам шо кредитку дали?
Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п
Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.
Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка :lol:
Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться
Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду 8)


мне дали, новому клиенту, без депо и зарплат, правда, таки прозванивали родственников и это был вторая моя, после ОТП, кредитка вообще:

я на заре свинорыльской деятельности озаботился вопросом кешбека за комуналь - УкрЭксим тогда уже за нее не платил, быстро выяснил, что Мастеркард Ревардс то что надо и нашел что выгоднее всего она в КредиАгриколь и в Кредобанке, последние оказались ЖЛОБами (в этом году снова попытаюсь, мне не жалко) и дали только кредитку без лимита, а КА налил 10 000, и я успел 2 а то и 3 месяца , пока начисляли Велкам двойные баллы, что-то накопить и вывести 1 или 2 Сильпо по 200 грн,
ну а потом появился УкрСиб )

сейчас вот на межсезонье (а может и конец сезона) УкрСиба комуналь снова стает актуальной и кредитка Агриколя пригодится
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:10

Интересная ситуация - ещё в марте был платёж из Китая на банковский счёт в Креди Агриколь.. Платёж не прошёл, якобы потому что на каком-то этапе была изменена валюта платежа (с доллара на евро). В результате, отправитель заявляет, что платёж к ним
назад не вернулся, а банк полгода не даёт информацию по обратному пути платежа..
То есть, просто говорит, что платёж вернулся банку-корреспонденту (французское подразделение Креди Агриколь), а что дальше произошло - неизвестно..
Это нормальная ситуация? 300$ просто испарились.. И нет понимания - кто виноват, и где деньги..
Alex3
 
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