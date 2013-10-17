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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:39
А как Креді Агріколь отправляет СЕПы с карточных счетов (напр пакетное предожение SMART), с транзитника или с 2620 ?
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rudnitep
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:10
ol_zy написав:
Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))
Вот и я отправил напрямую - и болт. Деньги пришли в Агриколь - а зачислить не могут на карточный счёт. Полный 3,14здец.
Говорят через 3 дня назад отправят, в банк-отправитель. Полные редиски...
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jay2004
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:15
jay2004 написав: ol_zy написав:
Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))
Вот и я отправил напрямую - и болт. Деньги пришли в Агриколь - а зачислить не могут на карточный счёт. Полный 3,14здец.
Говорят через 3 дня назад отправят, в банк-отправитель. Полные редиски...
Мож наврали таки в рек-ах: ИБАН, ФИО, ИНН?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:20
clientage написав: jay2004 написав: ol_zy написав:
Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))
Вот и я отправил напрямую - и болт. Деньги пришли в Агриколь - а зачислить не могут на карточный счёт. Полный 3,14здец.
Говорят через 3 дня назад отправят, в банк-отправитель. Полные редиски...
Мож наврали таки в рек-ах: ИБАН, ФИО, ИНН?
Типа говорят, с банка: отправил на прямой ИБАН, а нужно было на транзитник(((...
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jay2004
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:29
jay2004 написав: ol_zy написав:
Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))
Вот и я отправил напрямую - и болт. Деньги пришли в Агриколь - а зачислить не могут на карточный счёт. Полный 3,14здец.
Говорят через 3 дня назад отправят, в банк-отправитель. Полные редиски...
мои пришли, правда шли долговато, но х.з. как через транзитник будет, но проводились странно в ИБ+ проводки не видно и сначало все стало 0, в старом ИБ проводку показало, но доступные средства были без изменений. После сообщения в вайбере в ИБ+ все нормализовалось.
Мож вы ФИО и ИНН не указали? А указали название банка и его ЕДРПОУ?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:37
ol_zy написав:
Мож вы ФИО и ИНН не указали? А указали название банка и его ЕДРПОУ?
Указал (и продублировал в назначении платежа). и название банка, и ЕДРПОУ указал...
Говорят, мол, через тразитник нужно было, а не напрямую...
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jay2004
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:47
Может тут есть "внутренние" псевдо-счета как в эксиме? Тогда точно через котёл, и указывать этот внутренний счёт в назначении
За Виталия Наливкина!
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:56
jay2004 написав: ol_zy написав:
Мож вы ФИО и ИНН не указали? А указали название банка и его ЕДРПОУ?
Указал (и продублировал в назначении платежа). и название банка, и ЕДРПОУ
указал...
Говорят, мол, через тразитник нужно было, а не напрямую...
А где вы умудрились назв. банка и едрпоу указать?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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