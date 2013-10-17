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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:39

А как Креді Агріколь отправляет СЕПы с карточных счетов (напр пакетное предожение SMART), с транзитника или с 2620 ?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:10

  ol_zy написав: Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))


Вот и я отправил напрямую - и болт. Деньги пришли в Агриколь - а зачислить не могут на карточный счёт. Полный 3,14здец.
Говорят через 3 дня назад отправят, в банк-отправитель. Полные редиски... :evil:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:15

  jay2004 написав:
  ol_zy написав: Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))


Вот и я отправил напрямую - и болт. Деньги пришли в Агриколь - а зачислить не могут на карточный счёт. Полный 3,14здец.
Говорят через 3 дня назад отправят, в банк-отправитель. Полные редиски... :evil:

Мож наврали таки в рек-ах: ИБАН, ФИО, ИНН?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:20

  clientage написав:
  jay2004 написав:
  ol_zy написав: Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))


Вот и я отправил напрямую - и болт. Деньги пришли в Агриколь - а зачислить не могут на карточный счёт. Полный 3,14здец.
Говорят через 3 дня назад отправят, в банк-отправитель. Полные редиски... :evil:

Мож наврали таки в рек-ах: ИБАН, ФИО, ИНН?


Типа говорят, с банка: отправил на прямой ИБАН, а нужно было на транзитник(((...
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    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:29

  jay2004 написав:
  ol_zy написав: Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))


Вот и я отправил напрямую - и болт. Деньги пришли в Агриколь - а зачислить не могут на карточный счёт. Полный 3,14здец.
Говорят через 3 дня назад отправят, в банк-отправитель. Полные редиски... :evil:

мои пришли, правда шли долговато, но х.з. как через транзитник будет, но проводились странно в ИБ+ проводки не видно и сначало все стало 0, в старом ИБ проводку показало, но доступные средства были без изменений. После сообщения в вайбере в ИБ+ все нормализовалось.
Мож вы ФИО и ИНН не указали? А указали название банка и его ЕДРПОУ?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:37

  ol_zy написав:Мож вы ФИО и ИНН не указали? А указали название банка и его ЕДРПОУ?


Указал (и продублировал в назначении платежа). и название банка, и ЕДРПОУ указал...

Говорят, мол, через тразитник нужно было, а не напрямую... :oops: :cry:
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    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:47

Может тут есть "внутренние" псевдо-счета как в эксиме? Тогда точно через котёл, и указывать этот внутренний счёт в назначении
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:56

  jay2004 написав:
  ol_zy написав:Мож вы ФИО и ИНН не указали? А указали название банка и его ЕДРПОУ?


Указал (и продублировал в назначении платежа). и название банка, и ЕДРПОУ указал...

Говорят, мол, через тразитник нужно было, а не напрямую... :oops: :cry:

А где вы умудрились назв. банка и едрпоу указать?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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