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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3.1 5 295
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
78
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:17

  Alex3 написав:Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(


ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:42

  cohan написав:
  Alex3 написав:Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(


ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем


Неумение готовить в этой банке - не значит отсутствие пищи.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:41

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

при переоформлении кредитки номер попадает в руки к пи*расам
по рангу банка не очент верится, могу ошибаться (недавно получил кредитку еще в одном), но время звонков и скорость - подтверждают версию

не, ошибки быть не может, спамят контактных родственников,
сцуки, изговнились за два года
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 14:00

cohan
Може бути менеджер, а не політика банки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 15:32

Кто-то в курсе, можно перекинуть с текущего счёта доллары на депозит без комиссии?
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 17:46

  klug написав:cohan
Може бути менеджер, а не політика банки.


тоже так думаю, накатал пока жалобу в банк, спамят даже в субботу и воскресенье, суки, вот где не ожидал так не ожидал... или в кредитном отделе, раз спам пошел на номер второго лица... нет слов
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:43

Коллеги, банка берет мзду за сдергивание с пенсионной?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:52

  la9 написав:Коллеги, банка берет мзду за сдергивание с пенсионной?

С зарплатной не берет :wink:
Amethyst
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