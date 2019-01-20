|
|
|
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:17
Alex3 написав:
Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(
ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2307
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:42
cohan написав: Alex3 написав:
Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(
ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем
Неумение готовить в этой банке - не значит отсутствие пищи.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2867
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:41
при переоформлении кредитки номер попадает в руки к пи*расам
по рангу банка не очент верится, могу ошибаться (недавно получил кредитку еще в одном), но время звонков и скорость - подтверждают версию
не, ошибки быть не может, спамят контактных родственников,
сцуки, изговнились за два года
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2307
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лип, 2021 14:00
cohan
Може бути менеджер, а не політика банки.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5929
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лип, 2021 15:32
Кто-то в курсе, можно перекинуть с текущего счёта доллары на депозит без комиссии?
-
Alex3
-
-
- Повідомлень: 396
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лип, 2021 17:46
klug написав:cohan
Може бути менеджер, а не політика банки.
тоже так думаю, накатал пока жалобу в банк, спамят даже в субботу и воскресенье, суки, вот где не ожидал так не ожидал... или в кредитном отделе, раз спам пошел на номер второго лица... нет слов
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2307
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:43
Коллеги, банка берет мзду за сдергивание с пенсионной?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2041
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit
, PUMB
і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|49208
|6432592
|
|
|522
|362237
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19752
|2890448
|
Сер 28 лип, 2021 11:18
ol_zy
|