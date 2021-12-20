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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 14:07

  euroua написав:2. Сегодня активировал, а в Googple Pay карты не добавляются - выдает ошибку. Имеет смысл подождать или система умерла?

тоже была такая проблема - карта не полключалась ни в приложении gpay, ни в приложении банка
на горячке сказали, что подключать можно только через сутки после активации
но оказалось, что подключение работает только в gpay, а в приложении банка так будет ошибка
на вопрос WTF горячка ответила, что в тех.службе сказали, что эта функция в приложении банка сейчас не работает
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:18

Kredobank, майже 2 роки тому пробував відкрити кредитну картку. У відкриття кредитної лінії відмовили. Рахунку я того не бачу в КредаДайрект. Однак банк щомісяця подає в УБКІ, що в мене відкритий кредит в банку, з нулевою сумою кредиту.
Навіщо таке робити?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:18

  Кочевник написав:Однак банк щомісяця подає в УБКІ, що в мене відкритий кредит в банку, з нулевою сумою кредиту.

З Правильною зараз така сама історія.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:18

  klug написав:
  Кочевник написав:Однак банк щомісяця подає в УБКІ, що в мене відкритий кредит в банку, з нулевою сумою кредиту.

З Правильною зараз така сама історія.


как умеют, так и кодят :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 05:55

Re: Кредобанк

Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:00

В цьому місяці не отримав жодного смс про виконання\невиконання умов. Позвонив на теплу лінію - сказали виконав) Думав вже пролетів, виявляється - ні, просто не шлють смс.
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:28

  MASolomko написав:Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.

Добрий день! Правильна картка - дебетова, але після трьох місяців користування ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт. Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30

  Кочевник написав:Kredobank, майже 2 роки тому пробував відкрити кредитну картку. У відкриття кредитної лінії відмовили. Рахунку я того не бачу в КредаДайрект. Однак банк щомісяця подає в УБКІ, що в мене відкритий кредит в банку, з нулевою сумою кредиту.
Навіщо таке робити?

Добрий день. Для з'ясування вашого питання нам потрібно більше інформації. Будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення свої дані, ми спробуємо вирішити це питання.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:36

Re: Кредобанк

  Kredobank написав:Правильна картка - дебетова... Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки...
Під "чинна картка" мається на увазі ліміт на Правильну картку?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:39

  MASolomko написав:
  Kredobank написав:Правильна картка - дебетова... Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки...
Під "чинна картка" мається на увазі ліміт на Правильну картку?

Так, йдеться про ліміт до Правильної картки
Kredobank
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