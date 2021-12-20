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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:54
miltador написав:
В цьому місяці не отримав жодного смс про виконання\невиконання умов. Позвонив на теплу лінію - сказали виконав) Думав вже пролетів, виявляється - ні, просто не шлють смс.
Лично мне присылали - сначала о ходе выполнения, потом уже, когда условия были выполнены.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:20
Шановне товариство!
Р2р, наприклад, з Моні, достатньо, щоб виконати умову про зарахування 6000 грн.?
p.s. "Про рух коштів на рахунку та виконання умов ми інформуватимемо вас в SMS-повідомленнях" - а смс не йдуть!
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:34
V2 написав:
Шановне товариство!
Р2р, наприклад, з Моні, достатньо, щоб виконати умову про зарахування 6000 грн.?
p.s. "Про рух коштів на рахунку та виконання умов ми інформуватимемо вас в SMS-повідомленнях" - а смс не йдуть!
Да, P2P достаточно.
Можете смс подключить через контакт центр. До 100 грн. смс приходить не будут.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:43
lloydbanksua
Дякую!
Смс про операції - ходять, про виконання умов акції - чомусь ні ...
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V2
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