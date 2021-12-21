RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:54

  miltador написав:В цьому місяці не отримав жодного смс про виконання\невиконання умов. Позвонив на теплу лінію - сказали виконав) Думав вже пролетів, виявляється - ні, просто не шлють смс.

Лично мне присылали - сначала о ходе выполнения, потом уже, когда условия были выполнены.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 869
З нами з: 22.04.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:20

Re: Кредобанк

Шановне товариство!
Р2р, наприклад, з Моні, достатньо, щоб виконати умову про зарахування 6000 грн.?

p.s. "Про рух коштів на рахунку та виконання умов ми інформуватимемо вас в SMS-повідомленнях" - а смс не йдуть!
V2
4
 
Повідомлень: 7307
З нами з: 03.07.09
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:34

  V2 написав:Шановне товариство!
Р2р, наприклад, з Моні, достатньо, щоб виконати умову про зарахування 6000 грн.?

p.s. "Про рух коштів на рахунку та виконання умов ми інформуватимемо вас в SMS-повідомленнях" - а смс не йдуть!

Да, P2P достаточно.
Можете смс подключить через контакт центр. До 100 грн. смс приходить не будут.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 869
З нами з: 22.04.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:43

lloydbanksua
Дякую!
Смс про операції - ходять, про виконання умов акції - чомусь ні ...
V2
4
 
Повідомлень: 7307
З нами з: 03.07.09
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:07

смс были 10 и 17 числа
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 30.03.15
Подякував: 882 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:32

  V2 написав:lloydbanksua
Дякую!
Смс про операції - ходять, про виконання умов акції - чомусь ні ...

А мене тепер інформують не тільки про виконання умов, а ще й нагадують типа Ви досі не виконали...
AlexTk
2
 
Повідомлень: 527
З нами з: 08.09.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:39

  lloydbanksua написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Р2р, наприклад, з Моні, достатньо, щоб виконати умову про зарахування 6000 грн.?

Да, P2P достаточно.

А якщо пенсію на правильну отримувати, це теж зарахується?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 102
З нами з: 03.11.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 275276277278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Feedfetcher, Oktawa, THB, westzol і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2381)
21.12.2021 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.