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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:10
Amethyst написав: Кочевник написав:
Що за прікол? Пакет Кишеня. Надходить смс "Списання 3000", якого у виписці немає. За 5 хвилин на той самий рахунок "Зарахування 3000". Знову ж, у виписці нічого немає.
ну кыця не на ту педальку в отд-и нажала
Таке повторилося за годину ще раз.
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