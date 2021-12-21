RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:28

  Кочевник написав:Що за прікол? Пакет Кишеня. Надходить смс "Списання 3000", якого у виписці немає. За 5 хвилин на той самий рахунок "Зарахування 3000". Знову ж, у виписці нічого немає.

ну кыця не на ту педальку в отд-и нажала :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1502
З нами з: 05.05.21
Подякував: 95 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:10

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:Що за прікол? Пакет Кишеня. Надходить смс "Списання 3000", якого у виписці немає. За 5 хвилин на той самий рахунок "Зарахування 3000". Знову ж, у виписці нічого немає.

ну кыця не на ту педальку в отд-и нажала :lol:

Таке повторилося за годину ще раз.
Кочевник
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 16.02.17
Подякував: 354 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 276277278279
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, malinin007, moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Провідна (204)
22.12.2021 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.