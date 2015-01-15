Нерухомість у Львові

Ой хто б казав...А так то пан, все вам Дуже гарно написав,от тільки відповіді,як завжди,не має четкой по мужски!Ну будемо чекати мужнього кроку у відповідь в середу!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лют, 2018 15:04
Ой хто б казав...А так то пан, все вам Дуже гарно написав,от тільки відповіді,як завжди,не має четкой по мужски!Ну будемо чекати мужнього кроку у відповідь в середу!
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:35
А мені це сподобалося це в акурта:
Дав запит на тему страхування, напишу, як отимаю відповідь.
Надіслав запит. Ось відповідь саме в цю годину з Дубліна Скайпом (цитата...
Він вроді жив в цій Ірландії))
Сказочник великий.
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:21
Так, дійсно, поруч бігає дуже багато диких людей, як і не знають, що можна спілкуватися (і не тільки) по Скайпу із мешканцями не тільки Ірландії, а й не повірете - Монголії чи Австралії.
Тому так і написано: "...Надіслав запит. Ось відповідь саме в цю годину з Дубліна Скайпом (цитата...)
Сам не очікував, що людина вже через хвилину після надісланого запиту дала відповідь...
А сам я ні - в Ірландії не мешкаю і не мешкав. Це правда.
Додано: Вів 27 лют, 2018 15:39
але той ковбоець,не газда
Міг би замість спати з дешевою кобітою,та тринькати на неї грьоші,приділити час кобилі,а шеляги віднести до пабу.
Додано: Сер 28 лют, 2018 00:21
Товариство, пропоную повернутись до назви теми, та перейти від обговорення ситого життя в Європі до обговорення наших злиденних питань !
Особисто мене цікавить ваш прогноз цін на нерухомість скажімо на 2018-2019роки. Маю на увазі куди ми підемо вверх чи в низ ? І бажано коротеньке обгрунтування своєї позиції. Ціни бажано писати в $/м2.
П.с цікавить ваша думка/прогноз по ринку в цілому, а також ринок Львова окремо. Чому так ? Переглядаю як є час Київську гілку і десь є відчуття, що ціни Львова на даний час дуже близькі до цін у столиці, тобто в нас падіння не таке стрімке... Що це ? Переферійне запізнення ?
Додано: Сер 28 лют, 2018 00:59
На довісок трохи статиски з сусідньої гілки.
Львів зайняв 3тє місце по сумі зданих м2 в 2017р. що є 9% від загально зданих в 2017р. м2 по країні. На першому м. Київ на другому Київська обл.
Додано: Чет 01 бер, 2018 16:08
Львівський БатяР
Традиційно, в останні роки, ціна на нерухомість йде за гривнею. Буде падати гривня, будуть падати і ціни (в дол.).
Судячи з усього, гривня буде падати. Можливо, плавно, але, ймовірніше, різко після виборів.
Іпотеки нема і протягом 2 років не буде.
Набудували багато і продовжують.
Як спосіб інвестування, нерухомість не виглядає вже аж такою привабливою.
Найближчі 2 роки, якщо не буде якихось всередержавних чи всесвітніх потрясінь, буде стабільно, можливо, мінімально вверх-вниз. Після виборів піде вниз.
При несприятливих умовах взагалі обвал з купою недобудів може бути.
Якщо чесно, то незрозуміло, хто повикуповував те, що побудоване і здане.
Ну і сьогодні нести гроші "в котлован" дуже ризиковано, як на мене.
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:36
yurko81
Дякую за думку !
Стосовно тих хто викупив...
Мені здається, що частково викупили депозиники, що після знижень % ставок банками опинились перед вибором - чи залишатись в банках під мізерні %, чи забирати гроші з банків і пакувати в матрац, чи вкладати в нерухомість. Думаю все таки досить велика частина вклалась в бетон і розуміючи, що зараз на переуступці вони не зароблять профілюють його під здачу в оренду, на що вказують певні натяки від орендодавців на зростаючий навіс на ринку оренди. Іншу частину викуповують забудовники (ч/з довірених осіб) з метою подальшої переуступки, що дає їм можливість одночасно вирішувати декілька завдань - а)заробляти на зміні вартості на етапах будівництва, б) уникати оподаткування, в)показувати що на квартири в їх ЖК є попит, одночасно стимулюючи цим потенційних покупців, що можливо вагаються..
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:56
Взагалі неприваблива останні 4 роки. Навіть всі 10 років, з 2008. І немає сенсу в неї інвестувати, доки не почнеться дорожай. А чи він буде? Скільки тонн джмелів в ЄС треба продати на душу укро-населення, щоб ЗП вийшла хоча би на рівень 500 дол/міс по Україні?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 03 бер, 2018 00:05
Поставив "плюс" Львівскому БатяРу...
Шановне панство і не підозрює, скільки квартир має у власності у будинках кожен із забудовників...
Більшість квартир - вони реальні власники - стоїть порожня...
Частина - через відділи продажу (і не тільки) - здається в оренду - мають кеш на витрати кожного дня...
Вони - індікатор - якщо почнуть викидати на продаж приховане (а це найліпше в кожному будинку) - чекайте падіння ринку...
За моїми спостереженнями - почали у Львові потихеньку виставляти...
Тому помилка інвесторів - про яку я вже писав - вклалися в бетон ще рік тому - чекають здачі в липні 2018 - програли багато разів...
Цього літа візьмуть те саме дешевше...
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