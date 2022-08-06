RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1079108010811082
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 18:09

  won написав:
  претоr написав:Чи вірно, що Ваша участь у темі — радше рефлексія, філософське осмислення, ніж практична діяльність?

Його щоденна участь в темах - це непряма реклама своїх "помогаторських" послуг громадянам за кордоном втридорога, в яких насправді нема потреби

А шо він продає втридорога?
Water
 
Повідомлень: 3531
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 18:53

Мізки.
Але в пана won немає на те грошей.
Тому пише всіляку маячню.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11494
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4064 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
  #<1 ... 1079108010811082
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1064, 1065, 1066
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10652 6663174
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 жов, 2025 14:01
Hotab
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17299463
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 392402
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (692)
08.11.2025 19:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.