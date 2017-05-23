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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 09:25

  Львівський БатяР написав:yurko81
Дякую за думку !
Стосовно тих хто викупив...
Мені здається, що частково викупили депозиники, що після знижень % ставок банками опинились перед вибором - чи залишатись в банках під мізерні %, чи забирати гроші з банків і пакувати в матрац, чи вкладати в нерухомість. Думаю все таки досить велика частина вклалась в бетон і розуміючи, що зараз на переуступці вони не зароблять профілюють його під здачу в оренду, на що вказують певні натяки від орендодавців на зростаючий навіс на ринку оренди. Іншу частину викуповують забудовники (ч/з довірених осіб) з метою подальшої переуступки, що дає їм можливість одночасно вирішувати декілька завдань - а)заробляти на зміні вартості на етапах будівництва, б) уникати оподаткування, в)показувати що на квартири в їх ЖК є попит, одночасно стимулюючи цим потенційних покупців, що можливо вагаються..

Именно так всё и есть!Поэтому все эти факторы могут привести к складыванию карточного домика.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:47

  akurt написав:За моїми спостереженнями - почали у Львові потихеньку виставляти...
Тому помилка інвесторів - про яку я вже писав - вклалися в бетон ще рік тому - чекають здачі в липні 2018 - програли багато разів...
Цього літа візьмуть те саме дешевше...

Це стосується всього ринку жилої нерухомості України.
Падіння цін відбувається з 2009. Різке падіння - 2014..2015.
Тому з 2008 не бажано було вкладати кошти в укро-нерухомість.
Доки ціни не будуть відповідати зарплатам 5-10% найуспішніших і негативним демографічним процесам.

Для Києва "справедливі ціни" - орієнтовно це 500 дол/м2 на окраїні і 1000 дол/міс в центрі. З сучасним ремонтом. :oops: Як в Каїрі.
Звісно, то ціна на рівні собівартості, а може, й менше. Але для стагнуючої держави то нормальні ціни.

Я впевнений, що найближчі два роки ціни на нерухомість продовжать зниження.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:24

  Frant написав:
  akurt написав:За моїми спостереженнями - почали у Львові потихеньку виставляти...
Тому помилка інвесторів - про яку я вже писав - вклалися в бетон ще рік тому - чекають здачі в липні 2018 - програли багато разів...
Цього літа візьмуть те саме дешевше...

Це стосується всього ринку жилої нерухомості України.
Падіння цін відбувається з 2009. Різке падіння - 2014..2015.
Тому з 2008 не бажано було вкладати кошти в укро-нерухомість.
Доки ціни не будуть відповідати зарплатам 5-10% найуспішніших і негативним демографічним процесам.

Для Києва "справедливі ціни" - орієнтовно це 500 дол/м2 на окраїні і 1000 дол/міс в центрі. З сучасним ремонтом. :oops: Як в Каїрі.
Звісно, то ціна на рівні собівартості, а може, й менше. Але для стагнуючої держави то нормальні ціни.

Я впевнений, що найближчі два роки ціни на нерухомість продовжать зниження.

Конечно продолжат снижение, а ещё доллар повытрушивают с населения заниженным курсом,вопрос в другом-какой выход? Какие есть альтернативы вложений,даже,если предположить продажу своей недвижимости сейчас,во что перекладываться? Вот поэтому и несут люди деньги,у кого они ещё есть, в недвижимость, потому что выхода не видят и альтернатив никаких не имеют.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:02

  sinus написав:
  Frant написав:
  akurt написав:За моїми спостереженнями - почали у Львові потихеньку виставляти...
Тому помилка інвесторів - про яку я вже писав - вклалися в бетон ще рік тому - чекають здачі в липні 2018 - програли багато разів...
Цього літа візьмуть те саме дешевше...

Це стосується всього ринку жилої нерухомості України.
Падіння цін відбувається з 2009. Різке падіння - 2014..2015.
Тому з 2008 не бажано було вкладати кошти в укро-нерухомість.
Доки ціни не будуть відповідати зарплатам 5-10% найуспішніших і негативним демографічним процесам.

Для Києва "справедливі ціни" - орієнтовно це 500 дол/м2 на окраїні і 1000 дол/міс в центрі. З сучасним ремонтом. :oops: Як в Каїрі.
Звісно, то ціна на рівні собівартості, а може, й менше. Але для стагнуючої держави то нормальні ціни.

Я впевнений, що найближчі два роки ціни на нерухомість продовжать зниження.

Конечно продолжат снижение, а ещё доллар повытрушивают с населения заниженным курсом,вопрос в другом-какой выход? Какие есть альтернативы вложений,даже,если предположить продажу своей недвижимости сейчас,во что перекладываться? Вот поэтому и несут люди деньги,у кого они ещё есть, в недвижимость, потому что выхода не видят и альтернатив никаких не имеют.


Як на мене якщо вже так кортить влізти в нерухомість і стати, як тут прийнято казати лендлордом, то вже краще це зробити в Польщі! Якщо звісно фінанси дозволяють... бо однуха в Кракові коштує приблизно 40-50к.Є в залежності від району ітд...
Але цей варіант як на мене пасує більше Львівянам, бо нам тут близько !
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:33

  Львівський БатяР написав:
Як на мене якщо вже так кортить влізти в нерухомість і стати, як тут прийнято казати лендлордом, то вже краще це зробити в Польщі! Якщо звісно фінанси дозволяють... бо однуха в Кракові коштує приблизно 40-50к.Є в залежності від району ітд...
Але цей варіант як на мене пасує більше Львівянам, бо нам тут близько !

Жил бы я во Львове,так бы и сделал,но сейчас злотый укрепился и недвижимость подорожала в долларе,а вот,когда злотый был слабее,тогда было бы неплохо,имея доллар,что-то прикупить.В конце концов через пару лет рентабельность от сдачи в аренду Краковской недвижимости и Львовской, сместиться скорее в пользу Кракова или сравняется. Так что в ту сторону есть смысл поглядывать!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:28

Получається станом на сьогодні при однаковій суммі інвестиції скажімо 50тис. Є, ми отримаємо приблизно однаковий дохід що тут що в Польщі. Там за ті гроші беремо 1к квартиру і здаємо 1300-1500зл. або тут беремо 2к квартиру і маємо 11-12тис.гр.
До переваг інвестиціїї в Польщі я б відніс захищеність інвестора (там,наскільки мені відомо гроші ви даєте банку під його гарантіїї і він вже веде розрахунки з забудовником) і стабільність валюти, всетаки злотий не скаче протягом року відносно інших валют на 20%.
Цікаво як там вплані інвестування з метою подальшого перепродажу?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:52

  Львівський БатяР написав:Получається станом на сьогодні при однаковій суммі інвестиції скажімо 50тис. Є, ми отримаємо приблизно однаковий дохід що тут що в Польщі. Там за ті гроші беремо 1к квартиру і здаємо 1300-1500зл. або тут беремо 2к квартиру і маємо 11-12тис.гр.
До переваг інвестиціїї в Польщі я б відніс захищеність інвестора (там,наскільки мені відомо гроші ви даєте банку під його гарантіїї і він вже веде розрахунки з забудовником) і стабільність валюти, всетаки злотий не скаче протягом року відносно інших валют на 20%.
Цікаво як там вплані інвестування з метою подальшого перепродажу?

Говорят,что с этим там проблема,цена котлована не отличается практически от цены сданного дома,зарабаток только на аренде в основном.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 16:56

Продаж двох кімнатної квартири у Львові (центр міста)

Продається 2х кімнатна квартира у Львові в центрі міста, 60 кв.м. , кімнати ізольвонві, велика кімната має 26 кв. м., маленька - 14,5 кв.м., частковий ремонт (дві кімнати та ванна з туалетом), кухня та коридор без ремонту. Поверх- 2гий, вікна виходять на фасад та в двір. двір після ремонту, обкладений бруківкою, та стоять ковані лавочки, також є газони. Будинок австрійський, в квартирі є ліпнина. Звертайтесь за номером: 0977829323
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