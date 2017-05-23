Нерухомість у Львові

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petricinsofia написав:Як на мене найвигідніше вкладати гроші до того поки об'єкт зданий в експлуатацію.
мы вот тут только сидим и ждем, как бы бабло в воздух вложить, как бы котлованом разжиться. не надо тут разводить, стройте за свои бабки, не хватает бабок - берите кредиты в банках, под залог СВОЕГО имущества. как построите, узаконите, введете в эксплуатацию - зовите, будем смотреть и думать - брать / не брать.
Frant написав:Як на мене якщо вже так кортить влізти в нерухомість і стати, як тут прийнято казати лендлордом, то вже краще це зробити в Польщі! Якщо звісно фінанси дозволяють... бо однуха в Кракові коштує приблизно 40-50к.Є в залежності від району ітд... Але цей варіант як на мене пасує більше Львівянам, бо нам тут близько !
Не впевнена що це таки хороший варіант, а якщо мови не знаєш, то як купляти? Я все таки б купила у Львові в новобудові. Їх зараз стільки, вибір широкий. Як на мене найвигідніше вкладати гроші до того поки об'єкт зданий в експлуатацію. Ми з чоловіком плануємо купити квартиру в авалоні, однокімнатну з ось таким плануванням https://avalon-inc.com.ua/avalon.html?s ... partment=1, щоб потім здавати в оренду.
....і яка ціна питання? - коли введуть(чи вже ввели) в експлуатацію? Я так розумію, це там біля "Макдональдса"? - якщо так, то там близенько до центру, - і це добре, але мінус в тому, що це великий ЖК і конкуренція буде ще та!