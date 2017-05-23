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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:25
Re: Нерухомість у Львові
petricinsofia як вона рекламує свій авалон і не палиться. Дивно що не навпаки, коли "чоловік" пише "порадився з дружиною", більше народу ведеться
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:36
мы вот тут только сидим и ждем, как бы бабло в воздух вложить, как бы котлованом разжиться. не надо тут разводить, стройте за свои бабки, не хватает бабок - берите кредиты в банках, под залог СВОЕГО имущества. как построите, узаконите, введете в эксплуатацию - зовите, будем смотреть и думать - брать / не брать.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 06:45
....і яка ціна питання? - коли введуть(чи вже ввели) в експлуатацію?
Я так розумію, це там біля "Макдональдса"? - якщо так, то там близенько до центру, - і це добре, але мінус в тому, що це великий ЖК і конкуренція буде ще та!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:18
Re: Нерухомість у Львові - "отакої!" (... і таке буває!))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 02 чер, 2018 19:34
Додано: Нед 03 чер, 2018 22:53
Мабуть попит не такий як очікувалось, інвестори в чергах не стоять. Думаю, що через брак коштів забудовник коригує свої плани. Звичайно, як це в нас прийнято - прикриваючись турботою про людей ...
Додано: Нед 17 чер, 2018 17:07
Порадьте на що варто звернути увагу в районі стрийського парку. Цікавить невелика квартира для студента. Якщо новобудова то з ближчими термінами здачі, тобто 2019.
Дивився навіть на смарт квартиру від ЖК Парус Smart. Живемо вже давно в заміському будинку в іншому місті і важко робити вибір. Бюджет в районі 30000 доларів США.
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:06
Re: Нерухомість у Львові
....ще раз повторю, що вони "затупили" своїм ЦО!
...що мали щось новітнє впроваджувати, там якусь надсучасну котельню, чи б якісь вітряки на даху, чи сонячні панелі....... а вони, підключають до ЦО! - кам'яний вік!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 19 чер, 2018 23:28
[quote="4388475:yatsuk72"]Порадьте на що варто звернути увагу в районі стрийського парку. Цікавить невелика квартира для студента. Якщо новобудова то з ближчими термінами здачі, тобто 2019.
Дивився навіть на смарт квартиру від ЖК Парус Smart. Живемо вже давно в заміському будинку в іншому місті і важко робити вибір. Бюджет в районі 30000 доларів США.[/quote]
Подивіться Парк тауер. Там 1к стартують від 815т.гр.термін здачі декларують в кінці цього року тобто в теорії в 2019 мали б здати....
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