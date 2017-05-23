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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:11

все просто: ціни на вторинку - вниз, на первинку - вгору!

  yatsuk72 написав:
  Львівський БатяР написав:Подивіться Парк тауер. Там 1к стартують від 815т.гр.термін здачі декларують в кінці цього року тобто в теорії в 2019 мали б здати....

Подивися. Трохи задорого для мене. Дивився на Тернопільську, Угорську від Новий Львів. Але дуже зростає ціна після здачі будинку. Я чомусь вважав що це має бути на рівні 15% за два роки інвестування. А по факту інвестори хочуть не менше 30% за 2-3 роки.
Але то ж ринок :)
Які у вас є відгуки по новобудовам Новий Львів.

...так, ціни на новобудови ростуть не по дням! :D
Я Вам більше скажу, що вони, навіть, ще до здачі зростають непогано!
... он, Я взяв в жовтні у авалонців квартиру, - тоді найнижча ціна на однухи була 14тис.м2,а найдорожча 16тис.м2.....- а тепер, найнижча ціна 20тис.м2!- і то при тому, що здача буде у березні наступного року!
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... JUQAvD_BwE
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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