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Куплю разменные монеты Украины
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:46
life.kiev скільки коштує 10 копійок 1992 року
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pavliesnizana
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Додано: Пон 02 кві, 2018 08:10
pavliesnizana написав:life.kiev
скільки коштує 10 копійок 1992 року
На 99,999% - Ваша коштує 10 копійок.
Протещоб пересвідчитис, що Ви не попали в 0,001% - необхідно розмістити якісне фото монети (обидві сторони плюс за можливості гурт (ребро).
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aleks-kiev
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Додано: Пон 02 кві, 2018 08:34
pavliesnizana написав:life.kiev
скільки коштує 10 копійок 1992 року
10 коп. и минус на проезд к покупателю))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 01 тра, 2018 13:32
Миша-клиент Здавствуйте, у меня есть белая монета номиналом в 1 гривну , скажите она что то стоит?
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jora696jora
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:59
jora696jora написав:
Здавствуйте, у меня есть белая монета номиналом в 1 гривну , скажите она что то стоит?
Если у Вас монета номинал 1 гривня 2018 года - стоит она 1 гривня.
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aleks-kiev
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