Юніон Стандард Банк - БАНКРОТ

Додано: Сер 24 лют, 2016 11:40

kiev-city



я просто говорю что у Юникредита тоже были обычски ...



ну а как в статье от 26.02.2016 г. может идти речь о ЮСБ с фразой о возможности ввода ВА, если там ВА уже давно побывал и банк ликвидировал ... понятно что журналюга некомпетентный - все смешал воедино .. более того у нас нет вооще такого банка "ПАТ "ЮниКредитБанк" как он пишет в природе .. есть ПАТ "Укрсоцбанк" ... но Укрсоцбанк там не упоминается ... Укрсоцбанк реализует свои услуги под брендом Unicredit, но Публичного акционерного общества "ЮниКредитБанк" у нас нет и никогда небіло .. т.е. в статье речь по сути о вообще несуществующем и никогда несуществовавшем банке