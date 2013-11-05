Юніон Стандард Банк - БАНКРОТ

а Юникредит тоже были обыски ...
но все равно бред ... речь идет о том что нБУ пыталось ввести ВА (но так и не ввела) ... а ЮСБ не то что под администрацией был - уже ликвидирован как банк )
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 24 лют, 2016 10:44
kiev-city
а Юникредит тоже были обыски ...
но все равно бред ... речь идет о том что нБУ пыталось ввести ВА (но так и не ввела) ... а ЮСБ не то что под администрацией был - уже ликвидирован как банк )
Додано: Сер 24 лют, 2016 10:47
IMPRINTER
смотрите по ссылкам
а вы даете ссылку на статью от мая 2015, когда ЮСБ еще был жив-здоров
Додано: Сер 24 лют, 2016 11:40
kiev-city
я просто говорю что у Юникредита тоже были обычски ...
ну а как в статье от 26.02.2016 г. может идти речь о ЮСБ с фразой о возможности ввода ВА, если там ВА уже давно побывал и банк ликвидировал ... понятно что журналюга некомпетентный - все смешал воедино .. более того у нас нет вооще такого банка "ПАТ "ЮниКредитБанк" как он пишет в природе .. есть ПАТ "Укрсоцбанк" ... но Укрсоцбанк там не упоминается ... Укрсоцбанк реализует свои услуги под брендом Unicredit, но Публичного акционерного общества "ЮниКредитБанк" у нас нет и никогда небіло .. т.е. в статье речь по сути о вообще несуществующем и никогда несуществовавшем банке
Додано: Сер 24 лют, 2016 12:52
Re: Юніон Стандард Банк
капец, нашли какую то мусорку и обсуждают, какие повара хреновые в ресторане напротив, что в мусорке одно дерьмо свалено
Додано: Нед 13 чер, 2021 18:42
Посадять таки банкірів при Зе...чи ні?
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