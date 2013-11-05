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Юніон Стандард Банк - БАНКРОТ

Юніон Стандард Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 93949596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юніон Стандард Банк - БАНКРОТ 2.6 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
7%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
7
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2016 10:44

kiev-city

а Юникредит тоже были обыски ...
http://korrespondent.net/business/compa ... odyt-obysk

но все равно бред ... речь идет о том что нБУ пыталось ввести ВА (но так и не ввела) ... а ЮСБ не то что под администрацией был - уже ликвидирован как банк )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2016 10:47

IMPRINTER
смотрите по ссылкам http://asn.in.ua/ru/news/news/34833-pol ... ennyk.html там в тексте есть ссылки а на решение суда, я люблю, конечно, поспорить, но смысл, если все написано неправильно? речь о ЮСБ
а вы даете ссылку на статью от мая 2015, когда ЮСБ еще был жив-здоров
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2016 11:40

kiev-city

я просто говорю что у Юникредита тоже были обычски ...

ну а как в статье от 26.02.2016 г. может идти речь о ЮСБ с фразой о возможности ввода ВА, если там ВА уже давно побывал и банк ликвидировал ... понятно что журналюга некомпетентный - все смешал воедино .. более того у нас нет вооще такого банка "ПАТ "ЮниКредитБанк" как он пишет в природе .. есть ПАТ "Укрсоцбанк" ... но Укрсоцбанк там не упоминается ... Укрсоцбанк реализует свои услуги под брендом Unicredit, но Публичного акционерного общества "ЮниКредитБанк" у нас нет и никогда небіло .. т.е. в статье речь по сути о вообще несуществующем и никогда несуществовавшем банке
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2016 12:52

Re: Юніон Стандард Банк

капец, нашли какую то мусорку и обсуждают, какие повара хреновые в ресторане напротив, что в мусорке одно дерьмо свалено
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:42

Посадять таки банкірів при Зе...чи ні?
http://finbalance.com.ua/news/ohp-do-sudu-skerovano-obvinuvalniy-akt-shchodo-eks-hlavi-yunion-standard-banku
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