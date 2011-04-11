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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 02 гру, 2020 01:29
Portmone, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:20
Наша новая акция "100% заботы" предназначена и для ранее зарегистрированных пользователей. Используя наши промокоды, вы можете получить скидки и бонусы у наших партнеров - portmone.promo/100-toorboti_ua
З повагою, Portmone.com
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:24
100% забота - это когда забота обо всех, т.е. когда каждый участник получает подарки, а у вас розыгрыши 1 подарка на тысячи клиентов, т.е. шансы около 0, фактически это 0 заботы... И это при том, что у банков подобные услуги бесплатны + еще и кэшбек на всю сумму оплаты часто полагается...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:35
Но ведь в этом и заключается суть розыгрышей и лотерей.
Тем более, что шанс получить приз есть у каждого, кто совершает оплаты в нашей системе. Да, я согласен что приз достанется далеко не каждому, но подобные акции мы проводим достаточно часто, поэтому победителем может стать абсолютно каждый. Все пользователи равны в нашей системе.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:52
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Portmone, увидел на сайте check.gov.ua, что там можно проверить ваши квитанции.
5 ноября оплатил услуги квартплаты, скачал квитанцию, но кода проверки на указанном сайте нет.
От сего вопрос. По каким услугам предоставляется этот код?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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