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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:11
bakis написав:
Только что зарегистрировался в Портмоне додатку...
При создании коммунального платежа рисует комиссию. А как же "3 месяца без комиссии"?
Или я что-то не так делаю?
Здравствуйте. Это зависит от того, каким именно акционным предложением вы воспользовались. Для детальной проверки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки любым удобным для вас способом, мы будем рады вам помочь.
З повагою, Portmone.com
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