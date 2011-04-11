Здравствуйте. Это зависит от того, каким именно акционным предложением вы воспользовались. Для детальной проверки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки любым удобным для вас способом, мы будем рады вам помочь.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:11
Здравствуйте. Это зависит от того, каким именно акционным предложением вы воспользовались. Для детальной проверки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки любым удобным для вас способом, мы будем рады вам помочь.
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 11 гру, 2020 06:38
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
У поддержки другой ответ:
Я не знаю в чём трудность в квитанции указывать и её код для проверки на check.gov.ua, и подписывать её электронную версию КЕП.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:46
Спасибо за ваш сигнал. Наши специалисты уже занимаются решением этого вопроса и реализацией такой функции для всех платежей.
З повагою, Portmone.com
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:26
Portmone, а почему ваша система размер комиссии по большинству операций показывает уже только после ввод CVV-кода, а не до? расчёт на не внимательных пользователей?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:12
Мы указываем комиссию после ввода номера карты, т.к. определяем какая это карта и отображаем точный размер комиссии согласно информации о ней и банке, который ее выдал.
Данная система введена для того, чтобы предоставлять клиентам точные данные, а не примерные.
Востаннє редагувалось Portmone в Чет 24 гру, 2020 18:01, всього редагувалось 2 разів.
З повагою, Portmone.com
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:57
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
А как, например, комисс зависит от карты?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:00
Это внутрибанковские комиссии, которые не видимые для пользователя. По ним ведутся расчеты Портмоне между банками-партнерами. Для проведения корректных расчетов системе необходимо обращаться к базе данных с комиссиями непосредственно при авторизации карты.
З повагою, Portmone.com
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:29
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
а KyivSmartCard пополняхи почините когда-то?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:01
Добрый день. Точных сроков нет, при этом делаем все возможное, чтоб ускорить процесс восстановления. Приносим извинения за доставленные неудобства.
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:20
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
подскажите пожалуйста, а есть механизм оплатить счет дважды, например? дослать доплату?
после оплаты счета ОСББ повтороно в том же месяце оплатить не дает, ни добавлением через ЕДРПОУ, ни как-то еще, это возможно в принципе или нужно редактировать счет только при первичной оплате?
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