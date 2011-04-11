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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:29
cohan написав:
подскажите пожалуйста, а есть механизм оплатить счет дважды, например? дослать доплату?
после оплаты счета ОСББ повтороно в том же месяце оплатить не дает, ни добавлением через ЕДРПОУ, ни как-то еще, это возможно в принципе или нужно редактировать счет только при первичной оплате?
Оплатить один счет дважды не является возможным технически, поэтому сейчас для совершения доплаты необходимо либо пересоздать шаблон (в таком случае нужный вам счет будет выставлен повторно), либо совершить оплату на произвольные реквизиты. В некоторых ситуациях оба эти варианта не слишком удобные, поэтому в дальнейшем возможность доплаты счета возможно будет реализована.
З повагою, Portmone.com
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