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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:29
cohan написав:
подскажите пожалуйста, а есть механизм оплатить счет дважды, например? дослать доплату?
после оплаты счета ОСББ повтороно в том же месяце оплатить не дает, ни добавлением через ЕДРПОУ, ни как-то еще, это возможно в принципе или нужно редактировать счет только при первичной оплате?
Оплатить один счет дважды не является возможным технически, поэтому сейчас для совершения доплаты необходимо либо пересоздать шаблон (в таком случае нужный вам счет будет выставлен повторно), либо совершить оплату на произвольные реквизиты. В некоторых ситуациях оба эти варианта не слишком удобные, поэтому в дальнейшем возможность доплаты счета возможно будет реализована.
З повагою, Portmone.com
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:46
Portmone
добрий день
20 листопада оплачував вартість доставки посилки Meest через ваш сервіс,
випадково стягнули подвійну оплату,
4 грудня писав запит про повернення коштів на імя директора, гроші до сих пір не повернули.Як швидко відбувається поверненя коштів?
дякую
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Таурус
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:00
Таурус написав:Portmone
добрий день
20 листопада оплачував вартість доставки посилки Meest через ваш сервіс,
випадково стягнули подвійну оплату,
4 грудня писав запит про повернення коштів на імя директора, гроші до сих пір не повернули.Як швидко відбувається поверненя коштів?
дякую
Доброго вам дня.
Це залежить від того, як саме відбувається повернення та чи відбуваєтсья взагалі. Для більш детальної перевірки інформації про ваш запит та повернення ваших коштів, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки будь-яким зручним для вас способом.
З повагою, Portmone.com
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:21
Вопрос представителю сервиса Portmone.com:
Что нужно для добавления в перечень компаний, услуги которых можно оплатить на сайте, поставщика электроэнергии YASNO для коммерческих пользователей?
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Anadonta
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:42
Anadonta написав:
Вопрос представителю сервиса Portmone.com:
Что нужно для добавления в перечень компаний, услуги которых можно оплатить на сайте, поставщика электроэнергии YASNO для коммерческих пользователей?
Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду под оплатой для коммерческих пользователей?
Вы желаете оплачивать как юридическое лицо?
З повагою, Portmone.com
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Додано: Нед 17 січ, 2021 09:37
Portmone
Вітаю. Мною здійснено платіж за комунальну послугу. Пробую ще зробити другий платіж за цю само послугу (доплатити) - не получаэться.
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valya
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Додано: Нед 17 січ, 2021 10:11
valya написав:Portmone
Вітаю. Мною здійснено платіж за комунальну послугу. Пробую ще зробити другий платіж за цю само послугу (доплатити) - не получаэться.
Доброго вам дня.
Справа в тому, що повторно сплатити вже сплачений рахунок за комунальні послуги в нашій системі поки що неможливо. Для того, щоб здійснити оплату повторно, наразі існує декілька способів. Якщо ви спалчуєте як зареєстрований користувач, я рекомендую вам видалити шаблон, за яким сплачувалась послуга, у розділі "Шаблони", а потім створити його заново. Тоді система автоматично виставить вам цей же рахунок і ви зможете сплатити його на необхідну вам суму.
З повагою, Portmone.com
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