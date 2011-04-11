Возобновлять работоспособность сервиса планируется или окончательно похоронили удобную услугу?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 02:30
Возобновлять работоспособность сервиса планируется или окончательно похоронили удобную услугу?
Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:50
Можливість поповнення у меню *135# була відключена мобільним оператором на постійній основі і у подальшому відновлена не буде.
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:52
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
В минулому році, ще влітку (з пакетом місяць) оплата страхування авто була ще без комісії.
Сьогодні бачу вже є
Подумалось про таку пропозицію - можливо варто рознести пакети на
- "комунально-квартирний" місяць
- місяць+
з можливістю включений платежів по типу страхівок, поповнення платежів, тощо?
Або взагалі конструктор з вибором.
Думаю багатьом буде зручніше заплатити додаткових 5-10-20 гривень, а ніж лазити по інет-банкінгах.
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:26
Доброго дня.
Дякуємо вам за пропозицію стосовно розширення пакетного обслуговування, ми працюємо в даному напрямку
Стосовно оплати страхування авто, то на нашому сайті у розділі Страхування, послуга ОСЦПВ, можна придбати поліс без комісії. Якщо оплата здійснюється на користь певної компанії по вже оформленому договору, може бути наявна комісія, однак не по всім компаніям. Перевірити комісію можна безпосередньо на сторінці компанії.
Якщо ви здійснювали оплату через сторінку ОСЦПВ, або оплачували по вже оформленому договору по компанії, на сторінці якої не була вказана комісія, але вона була знята, просимо звернутися в нашу службу підтримки за адресою support@portmone.com. Ми перевіримо інформацію та надамо вам оперативну відповідь.
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:47
Portmone оплата моб.связи с сайта Киевстар через меню "пополнение счёта" с карты украинского банка 523502*. В квитанции об оплате, которая доступна для скачивания, номер карты плательщика подтягивает как 544714*. Это вообще как?
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:33
Доброго дня.
Якщо оплата проходила з гаманця APay/GPay, номер картки буде відрізнятися від реального, оскільки вказані гаманці шифрують дані картки. Якщо оплата проходила саме з картки, не з гаманця, зверніться, будь ласка, в нашу службу підтримки за адресою support@portmone.com
Ми перевіримо інформацію та надамо вам відповідь.
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