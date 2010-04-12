.ну що, сьогодні - вихідні, то може побалакаємо на "нейтральні" теми?)) ТЕМА 1] "Субсидії: як влада їх обрізала при самій ріпиці"))) ... тепер, не так "легко", як колись, оформити субсидію(особисто мені її не треба! -... як і від держпенсії хотів би відмовитись! - але ж, ще такого закону не прописали!) ТЕМА 2] "Скління балконів: це рагульство, чи необхідність для комфортного проживання?"))) ... мене, он на іншій гілці трохи з тим роздратували, то я їм написав наступне: ....нє, ну я все одно не доганяю, де сушити одяг/білизну? - що, сушку розкладати в кімнаті?(а раптом прийдуть гості?))
... тут, на форумі є жіночки, вони цю проблему мають більше розуміти і може мені пояснять, де сушити ті "бісові речі? - бо, покищо, Я живу в тещі, де нас 7 чол., і переважно, переться двічі на тиждень і відповідно, майже постійно, завішаний речами балкон! (і то добряче!)... а частина речей, ще частенько розвішується на кухні...
- то, чи не пояснить мені, вельмишановне паньство, ДЕ ТІ РЕЧІ СУШИТИ? - і то, ще в мене одна дитина, а як в людей буває і троє, то де їм то сушити!!!
... мудрагелі, пілять! (с)
....подискутуємо?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ЛАД написав:Советско-финская война - кровавая, позорная и, в общем, бесполезная - рассматривается не только в советской, но и западной историографии как отдельная война (отдельная от 2-ой мировой). Так что да - для Союза в общем и для Украины, в частности, война началась 22 июня 1941.
Совместное нападение на Польшу с Гитлером как то тоже отдельно рассматриваются.
В результате пакта СССР вернул потерянные в 20-х территории и фактически восстановил целостность Украины, поэтому события 1939 года для нынешнего украинского государства весьма неоднозначны.
Да эти жуткие события 1939 года привели к краху империю зла в 1991 году.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Нед 24 чер, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:.ну що, сьогодні - вихідні, то може побалакаємо на "нейтральні" теми?)) ТЕМА 1] "Субсидії: як влада їх обрізала при самій ріпиці"))) ... тепер, не так "легко", як колись, оформити субсидію(особисто мені її не треба! -... як і від держпенсії хотів би відмовитись! - але ж, ще такого закону не прописали!) ТЕМА 2] "Скління балконів: це рагульство, чи необхідність для комфортного проживання?"))) ... мене, он на іншій гілці трохи з тим роздратували, то я їм написав наступне: ....нє, ну я все одно не доганяю, де сушити одяг/білизну? - що, сушку розкладати в кімнаті?(а раптом прийдуть гості?))
... тут, на форумі є жіночки, вони цю проблему мають більше розуміти і може мені пояснять, де сушити ті "бісові речі? - бо, покищо, Я живу в тещі, де нас 7 чол., і переважно, переться двічі на тиждень і відповідно, майже постійно, завішаний речами балкон! (і то добряче!)... а частина речей, ще частенько розвішується на кухні...
- то, чи не пояснить мені, вельмишановне паньство, ДЕ ТІ РЕЧІ СУШИТИ? - і то, ще в мене одна дитина, а як в людей буває і троє, то де їм то сушити!!!
... мудрагелі, пілять! (с)
....подискутуємо?
можно вывести человека из села, но село из человека вывести нельзя... сушильний автомат придумали не вчера но не все еще о нем слышали...
Долярчик, а потом как у тебя их примут? Раздолбал доляры. Как им можно было вот такие баксы вообще выпускать? Эти стрёмные непроклееные полоски. Эти стрёмные баксы. Охоту отбивают ими тариться. Вот уже третий год гривна возвращается летом к курсу 26. И кажется это теперь будет повторятся вечно. Так как валютой заробитчане заливают Украину. Особенно летом. И дальше будет еще больше валюты в Украине. И выплаты по внешним долгам это смешно мало по сравнению с притоком валюты в украину от заробитчан. И этот процесс будет только усиливаться!
Долярчик Самое простое решение - стир. машина с сушкой белья. Но относительно дорогое. Ещё дороже, купить квартиру бОльшей площади и оборудовать отдельное помещение для стирки-сушки-глажки. Если не устраивают эти варианты, то сушилка, балкон, улица и т.д. - каждый устраивается, как больше нравится. Чтобы советовать конкретно Вам, надо знать, что за дом, планировку квартиры и т.п. И чем Вас не устраивает на балконе? Покурить негде?
... але, як "гості в хату", то м'яко кажучи, це створює незручності...
... ще до слова...
...нема ради з тими балконами ... Я, все таки б зобов'язав всіх забудовників склити балкони, які мають більше 2м2! і робити спец-місця для кондеїв!(ну добре, якщо кімната має вихід до балкона і ви кондей поставили на підлогу балкона... - а якщо кімната - виходу такого немає? - куди його кріпити і трубку виводити? - а якщо людина покладає на кондей не тільки прохолоду влітку, а й як основний спосіб обігріву взимку! - що тоді?
п. с. - для всіх: ... тема - не розкрита, коли дощ засікає, а у вас, навіть, якщо і на балконі - сушка на підлозі розложена))
п. с. 2 ...і так, до слова нагадаю, що в мене в новій квартирі балкон 5м2+
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4