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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2237223822392240

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 209
Не нижче 24.50
45%
95
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
12
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:49

  Zebra написав:Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.
Фунт, к стати, перестал укрепляться. Уже месяц стоит на одних уровнях. Правда, египтяне майданить начали...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:00

  Investor_33 написав:
  Petro2004 написав:А тим часом я витрачаю, нікому не потрібну, дешеву валюту, в Європі. Ціни, по курсу в грн., - просто радують! З кожнем днем укріпляжа - як бальзам на душу!

Вот и я порадовался за Вас.
Только не понятно зачем считаете свои расходы в гривне и почему они Вас радуют если купили эту валюту раньше и дороже?)

Форумчани, не похвастатись хочу, але думку сказати: якщо є валюта - то витрачайте її на валютні товари! Не перевертатись в гривню, бо будуть збитки, або втрачені дохідності. Стратегію - «жити за кордоном - на дохід в гривні», - ніхто не відміняв! Закордонні українці мені всі в один голос говорять - а що ви там забули (в Україні)? Шкода. А що робити тим українцям, які собі не можуть дозволити цього закордонного життя? Здоров‘я всім форумчанам та удачі! Не розкидайтесь валютой, бо тут в Європі (де я щас знаходжусь) дуже її цінять!
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:05

  Moneta написав:
  edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.


даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?

Он всегда в своих оценках очень сильно занижает объемы торгов. Я давно обратил внимание на его оценки.
Объем сегодняшних торгов НБУ опубликует в понедельник, тогда и будем искать рекорды.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:10

  Вкладчик1234 написав:Продавцы не хотят продавать по такому курсу.
А покупатели ждут, что "завтра" будет дешевле.

Дело пахнет разворотом.
Продавцы будут придерживать. т.к. "завтра" будет дороже, а покупатели ринутся скупать, "пока не подорожало"

Дружище, ты забываешь, что экспортеры уже не те, что были раньше. Основной экспорт ведь сейчас сельскохозяйственный. При нынешнем рекордном урожае и в условиях оптимизации операционной деятельности они нуждаются в живых деньгах постоянно (ремонт техники, аренда элеваторов, удобрения). Пора готовиться и к посевам озимых. Поэтому они продают более 90% поступающей валютной выручки. Им не критичен курс валюты на межбанке, а с таким урожаем даже на европейские импортные закупочные цены им почти наплевать. Для них критичны возможные эмбарго, квоты, фитосанитарные преграды для их зерновых.

А вот покупатели китайского говна действительно ждут курса еще ниже. Тренд текущий они видят, НБУ с потугами приостановить падение доллара тоже. Почему бы не рискнуть? Тем более продажи импортных товаров сейчас не блещут, как это было при Януковиче.
:D

Разворот возможен когда аграрники залягут в зимнюю лежку и начнут выбирать момент, чтобы продать остатки урожая, которые они загрузили в элеваторы.
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 26 вер, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:17

  Сибарит написав:
  Moneta написав:
  edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.


даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?

Он всегда в своих оценках очень сильно занижает объемы торгов. Я давно обратил внимание на его оценки.
Объем сегодняшних торгов НБУ опубликует в понедельник, тогда и будем искать рекорды.

на курсах пишут про 100 лимонов +-

и к аналогиям:
По данным Morgan Stanley, за неделю до 18 сентября в фонды, которые инвестируют в активы развивающихся стран, поступило 933 млн долларов по сравнению с 443 млн долларов на предыдущей неделе.
Всего за несколько дней до того, как центральный банк Египта, согласно прогнозам, снизит базовую процентную ставку, опасения, что редкие протесты против правительства президента Абдель-Фаттахаас-Сиси могут обостриться, привели к падению долларовых облигаций страны. Египет заманивает инвесторов в облигации одной из самых высоких реальных процентных ставок в мире
«Если политическая неопределенность возрастет, негативное влияние на египетские рисковые активы может быть более продолжительным», — написал Фарук Сусса, экономист Goldman Sachs в Лондоне
edvardd
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