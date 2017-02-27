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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2475247624772478> До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29 Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 293 Не нижче 24.50 53% 154 24.25 - 24.49 6% 19 24.00 - 24.24 12% 34 23.75 - 23.99 4% 13 23.50 - 23.74 5% 16 23.25 - 23.49 2% 5 23.00 - 23.24 4% 13 Нижче 23.00 13% 39 Всього голосів : 293 Додано: Вів 15 жов, 2019 21:13 Diego написав: Realist написав: Якщо ви просто накопичуєте кошти на якусь велику покупку Якщо ви просто накопичуєте кошти на якусь велику покупку

а что делать тем счастливчикам которые конвертнули свои $(купленные по ~27) в грн(по ~25), так как жаба не позволяет пережить такие потери, и влезли в депозит на 12-18мес? а что делать тем счастливчикам которые конвертнули свои $(купленные по ~27) в грн(по ~25), так как жаба не позволяет пережить такие потери, и влезли в депозит на 12-18мес?

1) Остаточно визначитись в якій валюті вам потрібен ріст заощаджень. В гривні, доларі чи євро?

2) Після пункту 1 усвідомити чи ви дійсно втратили чи не доотримали вигоду. Це різні речі.

3) Скоригувати % співвідношення гривня/валюта у відповідності до п. 1

4) Перестати кидатись із одних крайностей в інші. Після виконання п 1 та п.3 продовжити накопичувати кошти у тих валютах та тих співвідношеннях які ви вибрали.

5) Не забувати розвивати свій інтелект та здібності, адже теоретично в майбутньому те, що ви раніше заробляли за рік можна буде заробити за квартал чи навіть за місяць 1) Остаточно визначитись в якій валюті вам потрібен ріст заощаджень. В гривні, доларі чи євро?2) Після пункту 1 усвідомити чи ви дійсно втратили чи не доотримали вигоду. Це різні речі.3) Скоригувати % співвідношення гривня/валюта у відповідності до п. 14) Перестати кидатись із одних крайностей в інші. Після виконання п 1 та п.3 продовжити накопичувати кошти у тих валютах та тих співвідношеннях які ви вибрали.5) Не забувати розвивати свій інтелект та здібності, адже теоретично в майбутньому те, що ви раніше заробляли за рік можна буде заробити за квартал чи навіть за місяць Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас! Realist Повідомлень: 554 З нами з: 23.01.09 Подякував: 122 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 21:21 Realist написав: Маю два твердження на середньо та довгострокову перспективу:

1) У нас сировинна економіка і вона повністю залежить від курсу. Тому в середньо та довгостроковій перспективі тільки девальвація. В ідеалі плавна, прогнозована та контрольована. Ревальвація яка відбувається зараз це короткострокове виключення із правил.

2) Наявні на даний момент відсотки по гривневим депозитам та ОВДП повністю "перекривають" середньо та довгострокову девальвацію. Це підтверджують навіть нерезиденти які вкладаються в 5-річні ОВДП.

Висновок:

1) Якщо ви просто накопичуєте кошти на якусь велику покупку то оптимальний варіант пропорція 50/50, 60/40, 40/60 гривня/валюта. (Мова не йде про накопичення на старість. Там потрібно ще додавати нерухоміть, землю та золото)

2) Якщо ви хочете спробувати себе у ролі валютного спекулянта - збільшуйте долю валюти чи гривні майже до 100% і навпаки, залежно від ваших планів та очікувань (приклад вийти на 100% в гривню на початку січня 2018 по 28-27,5). В середньо та довгостроковій перспективі ваші доходи від валютообміну будуть пропорційні вашим навичкам, чуттю та фарту.

У кого є доповнення до даної стратегії з радістю вислухаю пропозиції. 1) У нас сировинна економіка і вона повністю залежить від курсу. Тому в середньо та довгостроковій перспективі тільки девальвація. В ідеалі плавна, прогнозована та контрольована. Ревальвація яка відбувається зараз це короткострокове виключення із правил.2) Наявні на даний момент відсотки по гривневим депозитам та ОВДП повністю "перекривають" середньо та довгострокову девальвацію. Це підтверджують навіть нерезиденти які вкладаються в 5-річні ОВДП.1) Якщо ви просто накопичуєте кошти на якусь велику покупку то оптимальний варіант пропорція 50/50, 60/40, 40/60 гривня/валюта. (Мова не йде про накопичення на старість. Там потрібно ще додавати нерухоміть, землю та золото)2) Якщо ви хочете спробувати себе у ролі валютного спекулянта - збільшуйте долю валюти чи гривні майже до 100% і навпаки, залежно від ваших планів та очікувань (приклад вийти на 100% в гривню на початку січня 2018 по 28-27,5). В середньо та довгостроковій перспективі ваші доходи від валютообміну будуть пропорційні вашим навичкам, чуттю та фарту.У кого є доповнення до даної стратегії з радістю вислухаю пропозиції.

дело было вечером делать было нечего прокомментирую ваш банальный опус таким же банальным ответом тобто давайте займемося словоблудством та прописними істинами

Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"

і тут купа варіантів :

1) де ви накопичуєте кошти вдома - крадіжка ( передаю привіт сусідям ) , в банках - теж крадіжка , але вже державою ( тут купа прикладів і з часів совка і пост совка і нинішньої України - кому треба пошукає і знайде ) в банківській комірці ? - привіт розграбованим банкам ( Донецька\Луганська)

тобто немає в Україні жодного надійного варіанту збереження готівкових чи безготівкових коштів у валюті чи само собою у гривні

2) грати на качелях ? - незалежно від пропорції не маючи інсайду можна влетіти , та аналітика яку старається робити половина форумчан - це гадання на кавовій гущі , не кажучи вже що додається пункт 1-й

3) нерухомість ? відносно відносно ну напевно мало не єдиний "актив" який більш менш вкладення коштів , і то при купівлі вже готового за існуючі , не кредитні кошти, і тут теж знаю заочно одного дуууже успішного раньтє з Донецька, який мав там мережу магазинів та купу квартир під здачу , якимось чудом йому вдалося вивезти якусь невелику кількість готівки \ безготівки і почати мікробізнес у Чернівцях , так він акула бізнесу він вміє може стартувати має досвід , але втрата капіталу була шалена він ще далеко не вийшов на рівень 10+ квартир під здачу . Я зним досить довго спілкувався , але посварився через дурницю . Саме дивне що наскільки краєм вуха я чув\читав у людей були проблеми з виводом навіть безготівкових грошей , тобто якщо не помиляюсь Донецькі не могли навіть через приват 24 перекинути свої статки кудись і з отриманням депо оформлених там теж були якісь проблеми - якщо хтось знає розкажіть , або киньте посилання де про це можна почитати правда чи ні. Так як це мені тоді було не цікаво і не актуально я не занурювався у вивчення теми. Кажуть проблеми з виводом безготівки звідти теж були . Так от данний раньтє ( відносно молодий на сьогодні близько 34-36 рочків) тепер розуміє диверсифікацію не як гривня\доллар\депозит\нерухомість , а квартири в Європі, квартири в США і так далі - ось це диверсифікація . Мало хто з присутніх тут може себе так убезпечити , а я думаю ті хто можуть тут не пишуть - банально не знаходять нічого цікавого і не мають часу на такі розваги максимум консультуються по дрібним технічним моментам .

Забули про золото - золото в злитках - ризики всі ті що і з готівкою, золото в паперах - це взагалі ржака , ну можливо як короткотривалий інструмент спекуляцій , не забуваємо що в РФ був скандал коли замість справжнього золота довгий час у дуже великих партіях злитків використовували свинець і невідомо скільки фальшивого золота зберігається навіть у державних так званих ЗВР ( які як я думаю теж існують лише на папері за дуже рідким виключенням, або простіше кажучи у фізичному золоті насправді дуже малий %)

Всі спекуляції у нас це як казино де ви навіть не крупьє , а так...

Тому ці всі гадання на кавовій гущі місцевих експертів, які порівнюють якісь там торгові баланси відсотки якихось пошлин , світові ринки викликають в кращому випадку спокійну посмішку. Можна вгадати якийсь мааленьки короткотривалий тренд в межах 1-2%, якийсь суттєвіший прогноз не дасть ніхто. Люди молодці стараються - факторів настільки багато що ( ще раз повторю) НЕ володіючи інсайдом - в цьому казино грати не варто . НЕ варто робити ставки на іподромі не знаючи 100% хто прийде першим.

подивіться «Завтра не умрёт никогда» (англ. Tomorrow Never Dies) — восемнадцатый фильм бондианы послушайте речи героя из фильма -

Эллиот Карвер, медиамагнат, владелец Carver Media Group (CMGN)

так вот у вас либо есть инсайд либо вы Эллиот Карвер из данного фильма иначе в казино вам не вигравать дело было вечером делать было нечего прокомментирую ваш банальный опус таким же банальным ответомтобто давайте займемося словоблудством та прописними істинамиЖоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"і тут купа варіантів :1) де ви накопичуєте кошти вдома - крадіжка ( передаю привіт сусідям ) , в банках - теж крадіжка , але вже державою ( тут купа прикладів і з часів совка і пост совка і нинішньої України - кому треба пошукає і знайде ) в банківській комірці ? - привіт розграбованим банкам ( Донецька\Луганська)тобто немає в Україні жодного надійного варіанту збереження готівкових чи безготівкових коштів у валюті чи само собою у гривні2) грати на качелях ? - незалежно від пропорції не маючи інсайду можна влетіти , та аналітика яку старається робити половина форумчан - це гадання на кавовій гущі , не кажучи вже що додається пункт 1-й3) нерухомість ? відносно відносно ну напевно мало не єдиний "актив" який більш менш вкладення коштів , і то при купівлі вже готового за існуючі , не кредитні кошти, і тут теж знаю заочно одного дуууже успішного раньтє з Донецька, який мав там мережу магазинів та купу квартир під здачу , якимось чудом йому вдалося вивезти якусь невелику кількість готівки \ безготівки і почати мікробізнес у Чернівцях , так він акула бізнесу він вміє може стартувати має досвід , але втрата капіталу була шалена він ще далеко не вийшов на рівень 10+ квартир під здачу . Я зним досить довго спілкувався , але посварився через дурницю. Саме дивне що наскільки краєм вуха я чув\читав у людей були проблеми з виводом навіть безготівкових грошей , тобто якщо не помиляюсь Донецькі не могли навіть через приват 24 перекинути свої статки кудись і з отриманням депо оформлених там теж були якісь проблеми - якщо хтось знає розкажіть , або киньте посилання де про це можна почитати правда чи ні. Так як це мені тоді було не цікаво і не актуально я не занурювався у вивчення теми. Кажуть проблеми з виводом безготівки звідти теж були . Так от данний раньтє ( відносно молодий на сьогодні близько 34-36 рочків) тепер розуміє диверсифікацію не як гривня\доллар\депозит\нерухомість , а квартири в Європі, квартири в США і так далі - ось це диверсифікація . Мало хто з присутніх тут може себе так убезпечити , а я думаю ті хто можуть тут не пишуть - банально не знаходять нічого цікавого і не мають часу на такі розваги максимум консультуються по дрібним технічним моментам .Забули про золото - золото в злитках - ризики всі ті що і з готівкою, золото в паперах - це взагалі ржака , ну можливо як короткотривалий інструмент спекуляцій , не забуваємо що в РФ був скандал коли замість справжнього золота довгий час у дуже великих партіях злитків використовували свинецьі невідомо скільки фальшивого золота зберігається навіть у державних так званих ЗВР ( які як я думаю теж існують лише на папері за дуже рідким виключенням, або простіше кажучи у фізичному золоті насправді дуже малий %)Всі спекуляції у нас це як казино де ви навіть не крупьє , а так...Тому ці всі гадання на кавовій гущі місцевих експертів, які порівнюють якісь там торгові баланси відсотки якихось пошлин , світові ринки викликають в кращому випадку спокійну посмішку. Можна вгадати якийсь мааленьки короткотривалий тренд в межах 1-2%, якийсь суттєвіший прогноз не дасть ніхто. Люди молодці стараються - факторів настільки багато що ( ще раз повторю) НЕ володіючи інсайдом - в цьому казино грати не варто . НЕ варто робити ставки на іподромі не знаючи 100% хто прийде першим.подивітьсяпослушайте речи героя из фильма -так вот у вас либо есть инсайд либо вы Эллиот Карвер из данного фильма иначе в казино вам не вигравать идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа yama Повідомлень: 1458 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2486 раз. Подякували: 263 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 21:40 yama написав: Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"

і тут купа варіантів Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"і тут купа варіантів

Якийсь ви аж занадто песимістичний песиміст...

Відповім вам народними прислів'ями:

"Вовка боятись - в ліс не ходити", або "Знав би де впадеш - постелив би соломи"

Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту. Якийсь ви аж занадто песимістичний песиміст...Відповім вам народними прислів'ями:"Вовка боятись - в ліс не ходити", або "Знав би де впадеш - постелив би соломи"Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту. Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас! Realist Повідомлень: 554 З нами з: 23.01.09 Подякував: 122 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 21:42 yama написав: Realist написав: Маю два твердження на середньо та довгострокову перспективу:

1) У нас сировинна економіка і вона повністю залежить від курсу. Тому в середньо та довгостроковій перспективі тільки девальвація. В ідеалі плавна, прогнозована та контрольована. Ревальвація яка відбувається зараз це короткострокове виключення із правил.

2) Наявні на даний момент відсотки по гривневим депозитам та ОВДП повністю "перекривають" середньо та довгострокову девальвацію. Це підтверджують навіть нерезиденти які вкладаються в 5-річні ОВДП.

Висновок:

1) Якщо ви просто накопичуєте кошти на якусь велику покупку то оптимальний варіант пропорція 50/50, 60/40, 40/60 гривня/валюта. (Мова не йде про накопичення на старість. Там потрібно ще додавати нерухоміть, землю та золото)

2) Якщо ви хочете спробувати себе у ролі валютного спекулянта - збільшуйте долю валюти чи гривні майже до 100% і навпаки, залежно від ваших планів та очікувань (приклад вийти на 100% в гривню на початку січня 2018 по 28-27,5). В середньо та довгостроковій перспективі ваші доходи від валютообміну будуть пропорційні вашим навичкам, чуттю та фарту.

У кого є доповнення до даної стратегії з радістю вислухаю пропозиції. 1) У нас сировинна економіка і вона повністю залежить від курсу. Тому в середньо та довгостроковій перспективі тільки девальвація. В ідеалі плавна, прогнозована та контрольована. Ревальвація яка відбувається зараз це короткострокове виключення із правил.2) Наявні на даний момент відсотки по гривневим депозитам та ОВДП повністю "перекривають" середньо та довгострокову девальвацію. Це підтверджують навіть нерезиденти які вкладаються в 5-річні ОВДП.1) Якщо ви просто накопичуєте кошти на якусь велику покупку то оптимальний варіант пропорція 50/50, 60/40, 40/60 гривня/валюта. (Мова не йде про накопичення на старість. Там потрібно ще додавати нерухоміть, землю та золото)2) Якщо ви хочете спробувати себе у ролі валютного спекулянта - збільшуйте долю валюти чи гривні майже до 100% і навпаки, залежно від ваших планів та очікувань (приклад вийти на 100% в гривню на початку січня 2018 по 28-27,5). В середньо та довгостроковій перспективі ваші доходи від валютообміну будуть пропорційні вашим навичкам, чуттю та фарту.У кого є доповнення до даної стратегії з радістю вислухаю пропозиції.

дело было вечером делать было нечего прокомментирую ваш банальный опус таким же банальным ответом тобто давайте займемося словоблудством та прописними істинами

Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"

і тут купа варіантів :

1) де ви накопичуєте кошти вдома - крадіжка ( передаю привіт сусідям ) , в банках - теж крадіжка , але вже державою ( тут купа прикладів і з часів совка і пост совка і нинішньої України - кому треба пошукає і знайде ) в банківській комірці ? - привіт розграбованим банкам ( Донецька\Луганська)

тобто немає в Україні жодного надійного варіанту збереження готівкових чи безготівкових коштів у валюті чи само собою у гривні

2) грати на качелях ? - незалежно від пропорції не маючи інсайду можна влетіти , та аналітика яку старається робити половина форумчан - це гадання на кавовій гущі , не кажучи вже що додається пункт 1-й

3) нерухомість ? відносно відносно ну напевно мало не єдиний "актив" який більш менш вкладення коштів , і то при купівлі вже готового за існуючі , не кредитні кошти, і тут теж знаю заочно одного дуууже успішного раньтє з Донецька, який мав там мережу магазинів та купу квартир під здачу , якимось чудом йому вдалося вивезти якусь невелику кількість готівки \ безготівки і почати мікробізнес у Чернівцях , так він акула бізнесу він вміє може стартувати має досвід , але втрата капіталу була шалена він ще далеко не вийшов на рівень 10+ квартир під здачу . Я зним досить довго спілкувався , але посварився через дурницю . Саме дивне що наскільки краєм вуха я чув\читав у людей були проблеми з виводом навіть безготівкових грошей , тобто якщо не помиляюсь Донецькі не могли навіть через приват 24 перекинути свої статки кудись і з отриманням депо оформлених там теж були якісь проблеми - якщо хтось знає розкажіть , або киньте посилання де про це можна почитати правда чи ні. Так як це мені тоді було не цікаво і не актуально я не занурювався у вивчення теми. Кажуть проблеми з виводом безготівки звідти теж були . Так от данний раньтє ( відносно молодий на сьогодні близько 34-36 рочків) тепер розуміє диверсифікацію не як гривня\доллар\депозит\нерухомість , а квартири в Європі, квартири в США і так далі - ось це диверсифікація . Мало хто з присутніх тут може себе так убезпечити , а я думаю ті хто можуть тут не пишуть - банально не знаходять нічого цікавого і не мають часу на такі розваги максимум консультуються по дрібним технічним моментам .

Забули про золото - золото в злитках - ризики всі ті що і з готівкою, золото в паперах - це взагалі ржака , ну можливо як короткотривалий інструмент спекуляцій , не забуваємо що в РФ був скандал коли замість справжнього золота довгий час у дуже великих партіях злитків використовували свинець і невідомо скільки фальшивого золота зберігається навіть у державних так званих ЗВР ( які як я думаю теж існують лише на папері за дуже рідким виключенням, або простіше кажучи у фізичному золоті насправді дуже малий %)

Всі спекуляції у нас це як казино де ви навіть не крупьє , а так...

Тому ці всі гадання на кавовій гущі місцевих експертів, які порівнюють якісь там торгові баланси відсотки якихось пошлин , світові ринки викликають в кращому випадку спокійну посмішку. Можна вгадати якийсь мааленьки короткотривалий тренд в межах 1-2%, якийсь суттєвіший прогноз не дасть ніхто. Люди молодці стараються - факторів настільки багато що ( ще раз повторю) НЕ володіючи інсайдом - в цьому казино грати не варто . НЕ варто робити ставки на іподромі не знаючи 100% хто прийде першим.

подивіться «Завтра не умрёт никогда» (англ. Tomorrow Never Dies) — восемнадцатый фильм бондианы послушайте речи героя из фильма -

Эллиот Карвер, медиамагнат, владелец Carver Media Group (CMGN)

так вот у вас либо есть инсайд либо вы Эллиот Карвер из данного фильма иначе в казино вам не вигравать дело было вечером делать было нечего прокомментирую ваш банальный опус таким же банальным ответомтобто давайте займемося словоблудством та прописними істинамиЖоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"і тут купа варіантів :1) де ви накопичуєте кошти вдома - крадіжка ( передаю привіт сусідям ) , в банках - теж крадіжка , але вже державою ( тут купа прикладів і з часів совка і пост совка і нинішньої України - кому треба пошукає і знайде ) в банківській комірці ? - привіт розграбованим банкам ( Донецька\Луганська)тобто немає в Україні жодного надійного варіанту збереження готівкових чи безготівкових коштів у валюті чи само собою у гривні2) грати на качелях ? - незалежно від пропорції не маючи інсайду можна влетіти , та аналітика яку старається робити половина форумчан - це гадання на кавовій гущі , не кажучи вже що додається пункт 1-й3) нерухомість ? відносно відносно ну напевно мало не єдиний "актив" який більш менш вкладення коштів , і то при купівлі вже готового за існуючі , не кредитні кошти, і тут теж знаю заочно одного дуууже успішного раньтє з Донецька, який мав там мережу магазинів та купу квартир під здачу , якимось чудом йому вдалося вивезти якусь невелику кількість готівки \ безготівки і почати мікробізнес у Чернівцях , так він акула бізнесу він вміє може стартувати має досвід , але втрата капіталу була шалена він ще далеко не вийшов на рівень 10+ квартир під здачу . Я зним досить довго спілкувався , але посварився через дурницю. Саме дивне що наскільки краєм вуха я чув\читав у людей були проблеми з виводом навіть безготівкових грошей , тобто якщо не помиляюсь Донецькі не могли навіть через приват 24 перекинути свої статки кудись і з отриманням депо оформлених там теж були якісь проблеми - якщо хтось знає розкажіть , або киньте посилання де про це можна почитати правда чи ні. Так як це мені тоді було не цікаво і не актуально я не занурювався у вивчення теми. Кажуть проблеми з виводом безготівки звідти теж були . Так от данний раньтє ( відносно молодий на сьогодні близько 34-36 рочків) тепер розуміє диверсифікацію не як гривня\доллар\депозит\нерухомість , а квартири в Європі, квартири в США і так далі - ось це диверсифікація . Мало хто з присутніх тут може себе так убезпечити , а я думаю ті хто можуть тут не пишуть - банально не знаходять нічого цікавого і не мають часу на такі розваги максимум консультуються по дрібним технічним моментам .Забули про золото - золото в злитках - ризики всі ті що і з готівкою, золото в паперах - це взагалі ржака , ну можливо як короткотривалий інструмент спекуляцій , не забуваємо що в РФ був скандал коли замість справжнього золота довгий час у дуже великих партіях злитків використовували свинецьі невідомо скільки фальшивого золота зберігається навіть у державних так званих ЗВР ( які як я думаю теж існують лише на папері за дуже рідким виключенням, або простіше кажучи у фізичному золоті насправді дуже малий %)Всі спекуляції у нас це як казино де ви навіть не крупьє , а так...Тому ці всі гадання на кавовій гущі місцевих експертів, які порівнюють якісь там торгові баланси відсотки якихось пошлин , світові ринки викликають в кращому випадку спокійну посмішку. Можна вгадати якийсь мааленьки короткотривалий тренд в межах 1-2%, якийсь суттєвіший прогноз не дасть ніхто. Люди молодці стараються - факторів настільки багато що ( ще раз повторю) НЕ володіючи інсайдом - в цьому казино грати не варто . НЕ варто робити ставки на іподромі не знаючи 100% хто прийде першим.подивітьсяпослушайте речи героя из фильма -так вот у вас либо есть инсайд либо вы Эллиот Карвер из данного фильма иначе в казино вам не вигравать

Золоті слова! Підпишусь під кожним словом. Золоті слова! Підпишусь під кожним словом. sinus 1 Повідомлень: 702 З нами з: 06.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 21:46 Realist написав: yama написав: Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"

і тут купа варіантів Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"і тут купа варіантів

Якийсь ви аж занадто песимістичний песиміст...

Відповім вам народними прислів'ями:

"Вовка боятись - в ліс не ходити", або "Знав би де впадеш - постелив би соломи"

Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту. Якийсь ви аж занадто песимістичний песиміст...Відповім вам народними прислів'ями:"Вовка боятись - в ліс не ходити", або "Знав би де впадеш - постелив би соломи"Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту.

чому про сотні тисяч ? квартирна крадіжка це і кілька сотень $ не поцураються

Перефразую - що ви зробили щоб захистити свої $ 700-1000-10000 ? для більшості форумчан дописувачів тут це і є їх капітал і тут як не крути хоч %50 в доллар хоч 10% - пофіг данні ставки не вартують гри , тільки хіба якщо їх розглядати як азартну гру і від процесу самої гри отримувати задоволення чому про сотні тисяч ? квартирна крадіжка це і кілька сотень $ не поцураютьсяПерефразую - що ви зробили щоб захистити свої $ 700-1000-10000 ? для більшості форумчан дописувачів тут це і є їх капіталі тут як не крути хоч %50 в доллар хоч 10% - пофігданні ставки не вартують гри , тільки хіба якщо їх розглядати як азартну гру і від процесу самої гри отримувати задоволення идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа yama Повідомлень: 1458 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2486 раз. Подякували: 263 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 21:46



По итогам 8 месяцев Китай вышел на первое место в числе покупателей украинских товаров.

Доля Китая в нашем экспорте составляет 7,1% ( +77,6% рост за янв-авг г/г)

На втором месте Польша 6,8%(+4%) на третьем запоребрик 6,6% (-12% )



То же самое касается и импорта.

Доля Китая 14,7% ( +26%) , запоребрик 12,7% ( снижение -3% г/г)

Германия 10,3%



П.С. Сегодня про Турцию говорили. Кстати Турция на 4 месте как покупатель нашего экспорта.





Китайский язык кто-то учить собирается ? Это не шутка.По итогам 8 месяцев Китай вышел на первое место в числе покупателей украинских товаров.Доля Китая в нашем экспорте составляет 7,1% ( +77,6% рост за янв-авг г/г)На втором месте Польша 6,8%(+4%) на третьем запоребрик 6,6% (-12% )То же самое касается и импорта.Доля Китая 14,7% ( +26%) , запоребрик 12,7% ( снижение -3% г/г)Германия 10,3%П.С. Сегодня про Турцию говорили. Кстати Турция на 4 месте как покупатель нашего экспорта. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 35707 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3473 раз. Подякували: 7617 раз. Профіль 34 7 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 21:57 zzzzzz написав: Китайский язык кто-то учить собирается ? Это не шутка.



По итогам 8 месяцев Китай вышел на первое место в числе покупателей украинских товаров.

Доля Китая в нашем экспорте составляет 7,1% ( +77,6% рост за янв-авг г/г)

На втором месте Польша 6,8%(+4%) на третьем запоребрик 6,6% (-12% )



То же самое касается и импорта.

Доля Китая 14,7% ( +26%) , запоребрик 12,7% ( снижение -3% г/г)

Германия 10,3%





Китайский язык кто-то учить собирается ? Это не шутка.По итогам 8 месяцев Китай вышел на первое место в числе покупателей украинских товаров.Доля Китая в нашем экспорте составляет 7,1% ( +77,6% рост за янв-авг г/г)На втором месте Польша 6,8%(+4%) на третьем запоребрик 6,6% (-12% )То же самое касается и импорта.Доля Китая 14,7% ( +26%) , запоребрик 12,7% ( снижение -3% г/г)Германия 10,3% Китай берет количеством , то есть этих наших 6% это для Китая пшик, в пределах погрешности, только из за масштаба Китая наш экспорт для нас туда кажется великим . Объясню на примере весь выторг\оборот магазина составляет 500 000 грн ! ВАУУУУ как много особенно если учесть что в прошлом месяце было 300 000 грн , вот это рост ! и дьявол кроется в деталях просто был один единичный заказ одного клиента на одну партию товара на 300 000 грн, но наценка там составляла 7% , а вот в прошлом месяце от 300 000 было 1500 заказов но с наценкой 25-40% .

Вполне подозревая что если копнуть глубже то например окажется что в этом отчетном периоде Китай просто купил на 2-3 баржи пшеницы больше ( с наценкой 5-10%) вот и всех делов то ... НА СТРУКТУРУ этого экспорта надо смотреть Китай берет количеством , то есть этих наших 6% это для Китая пшик, в пределах погрешности, только из за масштаба Китая наш экспорт для нас туда кажется великим . Объясню на примере весь выторг\оборот магазина составляет 500 000 грн ! ВАУУУУ как много особенно если учесть что в прошлом месяце было 300 000 грн , вот это рост ! и дьявол кроется в деталях просто был один единичный заказ одного клиента на одну партию товара на 300 000 грн, но наценка там составляла 7%, а вот в прошлом месяце от 300 000 было 1500 заказов но с наценкой 25-40% .Вполне подозревая что если копнуть глубже то например окажется что в этом отчетном периоде Китай просто купил на 2-3 баржи пшеницы больше ( с наценкой 5-10%) вот и всех делов то ... НА СТРУКТУРУ этого экспорта надо смотреть идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа yama Повідомлень: 1458 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2486 раз. Подякували: 263 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 22:20 zzzzzz написав:

П.С. Сегодня про Турцию говорили. Кстати Турция на 4 месте как покупатель нашего экспорта.

П.С. Сегодня про Турцию говорили. Кстати Турция на 4 месте как покупатель нашего экспорта.

Похоже, Турция быстро это самое место покинет. По мнению Штатов и их европейских союзников - это новая "империя зла", которая недостойна получать наше военно-стратегическое сырье, такое как подсолнечное масло и арматура Похоже, Турция быстро это самое место покинет. По мнению Штатов и их европейских союзников - это новая "империя зла", которая недостойна получать наше военно-стратегическое сырье, такое как подсолнечное масло и арматура antey1969 1

Повідомлень: 8797 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1032 раз. Подякували: 2315 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 22:35 antey1969 написав: zzzzzz написав: П.С. Сегодня про Турцию говорили. Кстати Турция на 4 месте как покупатель нашего экспорта.

П.С. Сегодня про Турцию говорили. Кстати Турция на 4 месте как покупатель нашего экспорта. Похоже, Турция быстро это самое место покинет. По мнению Штатов и их европейских союзников - это новая "империя зла", которая недостойна получать наше военно-стратегическое сырье, такое как подсолнечное масло и арматура Похоже, Турция быстро это самое место покинет. По мнению Штатов и их европейских союзников - это новая "империя зла", которая недостойна получать наше военно-стратегическое сырье, такое как подсолнечное масло и арматура Как-то странно, что Трамп не нашел общего языка с Эрдоганом. С Путиным - нашел, с Кимом - тоже вроде как... А с этим перцем с замашками на авторитарность - нет. Хотя Эрдоган, как по мне как раз человек такого сорта которые близки и понятны Трампу, другими словами - конкретный пацан, а не всякие там меркели и Обамы... Как-то странно, что Трамп не нашел общего языка с Эрдоганом. С Путиным - нашел, с Кимом - тоже вроде как... А с этим перцем с замашками на авторитарность - нет. Хотя Эрдоган, как по мне как раз человек такого сорта которые близки и понятны Трампу, другими словами - конкретный пацан, а не всякие там меркели и Обамы... Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 1231 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 22:41 Realist написав: yama написав: Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя" Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя" Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту. Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту. Смотря как эти суммы заработаны - если вы судья или чиновник, которым за каждое дело/каждую подпись заносят по десятке/двадцатке/сотке зелени, тогда действительно смысла читать форум нет. А вот если вы эти деньги сами заработали особенно если зарабатываете с помощью различных манипуляций с деньгами/недвижимостью/ценными бумагами - форум может быть очень полезен даже если у вас миллионы негривен естественно//)) Смотря как эти суммы заработаны - если вы судья или чиновник, которым за каждое дело/каждую подпись заносят по десятке/двадцатке/сотке зелени, тогда действительно смысла читать форум нет. А вот если вы эти деньги сами заработали особенно если зарабатываете с помощью различных манипуляций с деньгами/недвижимостью/ценными бумагами - форум может быть очень полезен даже если у вас миллионы негривен естественно//)) Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 1231 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2475247624772478> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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