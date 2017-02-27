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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5514551555165517

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 348
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
14%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:10

  vovamuha007 написав:а на міняйлі знову панує пропозиція...виходить, що будемо бовтатись в боковику з тенденцією до ревальвації гривні :?

Таки да,покупать хорошие объемы валюты пока рано.Немножко.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:26

Что бы не говорил председатель Нацбанка Яков Смолий о своих намерениях возглавлять главный банк страны до 2025 года, в это на финансовом рынке мало кто верит.

Среди банкиров ходят упорные слухи, что до конца года главу НБУ поменяют. Причем якобы этот момент уже согласован с МВФ.

Называется сразу несколько кандидатур на замену Смолия.

Кандидаты на главного банкира

Как сообщили источники "Страны" среди банкиров сейчас рассматривается несколько кандидатур на должность главы НБУ.

1. Роман Жуковский. Начинал карьеру в "Укрсоцбанке" после чего долгое время трудился на госслужбе (от Минэкономики до Администрации президента), а после занял место заместителя исполнительного директора от Украины в Мировом банке. В марте назывался претендентом на пост министра экономики, но, как говорят, что отказался. Считается грамотным специалистом, равноудаленных от разных групп влияния.

2. Кирилл Шевченко. Председатель правления "Укргазбанка". Говорят, что у него неплохие связи в Офисе президента. Ими, в том числе, объясняют назначения в госбанки двух его зампредов по Укргазбанку: Евгений Мецгер стал председателем Укрэксимбанка, а Геннадия Хелемского считают наиболее вероятным новым председателем Ощадбанка (может сменить там Андрея Пышного после завершения конкурса). Слабым местом Шевченко считается его работа в Терра-банке. Небольшая структура, которая была прикрыта НБУ. Его учредителями были экс-министр финансов времен Януковича Колобов и погибший в субботу при странных обстоятельствах нардеп Валерий Давиденко.

3. Сергей Тигипко. Владелец финансово-промышленной группы, в которую входит в том числе банк (ТАСкомбанк) и финансовая компания (работает под брендом "Кредит-Маркет"). Имеет неплохой контакт с Зеленским. В начале этого года рассматривался в качестве сменщика Гончарука на посту премьера, но, по итогу, им так и не был назначен.

Уже был председателем Национального банка в 2002-2004 году. Уже после Майдана смог стать одним из наиболее близких друзей-банкиров Валерии Гонтаревой во время банкопада в 2014-2016 годы. Через ТАСкомбанк реализовывалась значительная часть активов рухнувших банков. Как говорят источники в его окружении, хочет создать крупный системный банк, для чего ТАСкомбанку необходимо слияние с другим крупным финучреждением.

4. Арсений Яценюк. Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" с начала года резко нарастил свою медийную активность. Как уже писала "Страна", ходили слухи, что он претендует на должность главы НБУ. Однако эта идея, мягко говоря, оказалась не очень популярной в народе. И точно не пошла бы на пользу рейтингу Зеленского. Поэтому сейчас слухи уже ходят не столь активно. Тем более, что Яценюк и его окружение, как говорят банкиры, продвигают новую кандидатуру на пост главы НБУ. А именно - Елену Щербакову.

5. Елена Щербакова. Член Совета НБУ и советник председателя Ощадбанка, близкого соратника Яценюка Андрея Пышного. Она сразу после института пришла работать в Национальный банк и протрудилась в нем более 20 лет с перерывом: на два года уходила на пост заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит", но вернулась в НБУ, где дослужилась до директора генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка и члена правления. Была вынуждена уйти из НБУ в 2014 году после прихода Гонтаревой. Причем, как говорят, тяжело переживала этот момент.

Именно эту кандидатуру, как говорят, сейчас активно продвигают в Международном валютном фонде Яценюк и Ко.

Когда поменяют руководство Нацбанка

Один из ключевых вопросов - когда может состояться смена председателя Нацбанка? Если не будет никаких внутренних инцидентов или пертурбаций, то раньше осени 2020 года это не произойдет. Идеальным считается момент - после получения Украиной второго транша (на первый рассчитывают в начале июня) по новому соглашению с МВФ.

Ожидается, что смену председателя НБУ постараются провернуть мирно - будут договариваться с Яковом Смолием, чтобы он ушел самостоятельно.

При этом, вместе со Смолием уйдет и его команда включая первого зампреда НБУ Екатерину Рожкову. Как говорят источники "Страны" в Нацбанке, для Рожковой это будет весьма неприятной историей, так как она сама метила на место Смолия. Однако сейчас ее кандидатура не рассматривается в числе наиболее вероятных.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:39

  Moneta написав:Что бы не говорил председатель Нацбанка Яков Смолий о своих намерениях возглавлять главный банк страны до 2025 года, в это на финансовом рынке мало кто верит.

Среди банкиров ходят упорные слухи, что до конца года главу НБУ поменяют. Причем якобы этот момент уже согласован с МВФ.

Ходят слухи что Смолий останется на посту до 2030. Им очень доволен МВФ и Президент. Банкир года. Человек на своем месте.
Хорош лодку раскачивать.
Игорь
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