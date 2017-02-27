Moneta написав:

"Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%"

Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям.Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в интервью РБК-Украина., - сказал он.Отвечая на вопрос о рисках для партии "Слуга народа" девальвации гривны и роста цен перед местными выборами осенью 2020 года, Наталуха заявил:"Наверное, придется искать определенный баланс между популярным и непопулярным. Если у тебя на весах скачок цен и потеря рабочего места, то неизвестно, что хуже", - добавил он.