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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6138613961406141>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:41

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  slonic32 написав:Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?
Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?

Зачем самый богатый "украинец" берёт рефинанс для своего банка на 500млн баксов?
Зачем он объявил дефолт по своим облигациям?

Подсказка: многие люди берут кредиты (пользуются кредитками) не потому, что денег нет. А может даже наоборот

почекай, почекай, от я би взяв кучу денєг в кредит,
тільки хто ж мені дасть.

Самокритично... Ну можеш в «Швидко гроші» взяти! Все рівно якщо не віддаси, нічого забирати не будуть! Ну навіщо їм якийсь хлам!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:49

  Zebra написав:
  Qwerty написав:
  varlo написав:Да, евро уже 1.16, будет на 1.175 ити.

Вже прийшло! Ви були праві! Хто був на низах перекинувся в євро, той в шоколаді! А де наші паритетчики? Може щось скажуть! А золото просто пєсня! 1938,65! Рекорд!

Я заканчиваю прогнозировать евро. Не мое это.
А по золоту мой прогноз в силе.

Якщо не важко - нагадайте, які цифри ви озвучуєте?!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:57

  Qwerty написав:
  vladimir07 написав:
  Игорь Алексеевич написав:покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.


Вы ничего не напутали с цифрами ?
Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ?

А хтось серйозно сприймає цього знатока ринка нерухомості?! Це якийсь прототип чая і флюймана, ніщєброд з масою часу і величезною фантазією! Який хоче брєд такий і пише! Взяв за 30 штук те, що давало прибуток в місяць 3 штуки! А той, хто продав збувся, бо надоїло заробляти! Тут наче медом намазано різним бєздєльнікам!

Наскільки пригадую, мова йшла про придбання квартири, яку потім вивели з житлового фонду (якщо це була "хрущоба", перший поверх, навіть непогане прохідне місце - цілком ймовірно). Товариш продав десь у 2001 році (до валютного кредитування та зростання цін) 2-кімнатну "сталінку" (вірніше, якусь "обкомовку" початку 60-х) на першому поверсі в дуже гарному місці за 15 тис. (центральна частина обласного центру, пробачте за тавтологію).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:58

  Patrick написав:
  Qwerty написав:Вже прийшло! Ви були праві! Хто був на низах перекинувся в євро, той в шоколаді! А де наші паритетчики? Може щось скажуть!

Хто зна чи були паритетчики. Меньше потрібно читати жовтої преси. ЛОБ на сусідній гілці вже давно розповідає що і як, по полицям як то кажуть. От нарешті прогнози справджуються. Терпіння і витримка. Хоча ще питання до якого рівня євро дійде. Який ваш прогноз?

У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте!
І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:03

  juristkostya написав:
  flyman написав:при благоприємних умовах,
вам явно стОит сменить ваш автопереводчик. Ну, или лично украинский подтянуть, тоже рабочий вариант.

а тобы рузький
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:06

  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:75%?! Ну, добре, що хоч не 90%! Ось тримаю перед собою технологічну карту вирощування тієї ж кукурудзи і думаю, що ж я за ту валюту та купляв! Якщо рахувати придбання техніки, то вона в минулі роки придбана і нині в собівартості лише амортизація!

Якісь таки думки тракториста. Запчастини теж за гривню твій директор купує, значить валютної складової немає? А те що вони привезені з Німеччини, США, Голандії і куплені за валюту трактористу недопетрати?
  Qwerty написав:мінеральні добрива наші українські

Там на них написано, чи просто прочитав на мішку де написано, що імпортер це українська фірма, чи там де не по нашому трактористу важко розібратись? А гербіциди, пестициди та інші засоби захисту - теж там написано, що імпортер український? Га? :wink: В курсі, що імпортер це все за валюту купує? Нє?
  Qwerty написав:Дизельок теж наш український Бєнін!

На ньому теж написано, що він не Бєнін, а власне, український, а не імпорт? А чому цей дизель, який нібито на 100% український, як тільки дорожчає долар блискавично підскакує в ціні? Він же українсько-бєнін і не залежить від курсу як і кукурудза? Га? :wink:
І чому олія твого хазяїна ніколи не коштує дешевше 1,1$ долара за літру? От долар виріс, ціна олії зросла, хоча ти стверджуєш, що валютної складової тут майже нема, а от банани, де валютна складова 100%, можуть бути дешевше за долар, а от гривнева олія твого директора ні. Чому? Тракторист навряд чи зможе це пояснити, бо мислить штампами баранки яку крутить.

Вася, я тобі про Фому, а ти мені про Єрьому! Важко сперечатися з лавочніком, якого тут називають невігласом! І скажу тобі Васю, що нинішні трактори це надскладна техніка, так що тракторист, який на них працює і отримує десь близько 2 тисяч ує набагато розумніший за тебе! Це тобі не зарядки до мобілок продавати!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:10

  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:Ну Василь знаний економіст! Валютна складова у середньо статичного господарства взагалі нуль! Бо купляється все за гривню

Черговий шедевр від тракториста який не бачить далі від баранки свого бульдозера. Його хазяїн купив все за гривню у імпортера який відразу за цю гривню купив валюту, а за валюту придбав для директора кверті 75% всього, що потрібно : техніку, запчастини, солярку, паливно-мастильні матеріали, добрива, пестициди, гербіциди, інші засоби захисту, різні імпортні розхідні матеріали, навіть ручка якою наш тракторист розписується у відомості про отримання зарплати куплена за валюту, але щоб це зрозуміти треба бачити далі від силосної ями на якій працюєш.

Ну не всі ж так детально аналізують як ти! Тоді Васю і в бабці на городі майже 100% валютна складова! Можеш десь її ту бабцю зустріти і на чесати їй про це! Бо ти мастак!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:15

  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:А девальвація у нас вже ну дуже багато років, а буханка хліба чомусь без багатьох нулів!

І знову тракторист вляпався - буханка була 16 копійок (на моїй пам'яті) зараз 1600 копійок, хоча, ріст ціни в 100 раз для бульдозериста силосної ями це фігня, накраде зерна у свого хазяїна та й якось проживе

Вася, хороший хліб коштує не менше 60-70 гривень за буханку, а отой, де ти їси з різними хімічними добавками так на тебе діє, що ти вже з розуму вижив! І Вася якщо бульдозерист силосноі ями, то там зерна немає... зерно Вася в зерносховищах а там бульдозери не використовують! Недаром тебе люд невігласом кличе! Чув дзвін та не знає де він! Це про тебе! А шо там про сінаж, сіно і солому щось буде?!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:16

  Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте!
І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!

Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був.
Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді?
Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.

Модератори! До вас прохання, можете мене, як ви любите тут заблоковувати, але не скасовуйте мої пости, а то так дуже розумієте якось все не вдало виглядає,коли всі хто хоче тебе поліває і ьвоє ім'я знаєте чим, а із- за блокування коли я, як опонент заблокований ,зайти із минулого, я теж так можу, але нафіга?
Тому модераторів прошу залишити мене, для того, щоб я мав можливість відповісти.
Обіцяю мовчати тиждень і чекати цього " розумника"
А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9.
Нічого страшного, як бачите, але...
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:20

  Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте!
І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!

Дорогувато якось з вас за ці тури беруть, навіть у банках меньш нахабний курс - наприклад 33,01 у бегемота. Прогноз по евро приймається, побачимо через місяць. Дивлюсь на графік EUR\USD - 1,25 поки що не відміняється.
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