Додано: Чет 19 лис, 2020 16:11

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............19.11.2020..........20.11.2020дата розрахунку..............18.11.2020...........19.11.2020Євро.................................33,3608................33,4353...+0.22%Долар США......................28,13.......................+0.45%После полудня доллар прибавил еще почти 4 копейки.Под впечатлением от вчерашнего подскока Рыжика открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе на копейку опустились и немного постояли в раздумьях. Около 11 выросли на 3 копейки и снова взяли паузу. После 11-30 начался новый этап роста. К 12 прибавили 3.5 копейки.Евро в начале сессии просел, но сейчас восстановился примерно до уровня открытия.В мире доллар уверенно растет со вчерашнего вечера. Мы пока повторяем за мировыми рынками, но есть перспектива их обогнать.Справочный курс встретили котировками 28.2400 - 28.2550, что на 5.5 копеек выше уровня открытия.После 12 на полкопейки отступили, но к обеду выросли на 1.5 копейки. После обеда начался новый этап роста, более интенсивный, чем в первой половине дня. За час выросли на 8 копеек. Обвинять в этом Рыжика не приходится - официальный курс недвусмысленно говорит о том, что послеобеденный рост происходил при существенных оборотах. На этом этапе мы уже не следовали за индексом доллара, а падали сами. Доллар же после полудня немного отскочил от максимума, а после снова пошел в рост, но максимум пока не повторил.Официальный курс встретили котировками 28.3400 - 28.3550. За день выросли на 15.5 копеек относительно открытия и на 16.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Закрываемся сегодня намного выше официального курса - это задел роста официального курса на завтра. Если завтра тенденция продолжится, регулятор будет вынужден выходить с интервенциями. Две недели подряд без интервенций может не получиться, а жаль. Пока идем на рекордЭтот день в истории:2019 - 24.2039 (+7) +4052018 - 27.7648 (+1) +492017 - 26.4991 (+2)2016 - 25.8953 (-16)Обращает на себя внимание тот факт, что в прошлом году в этот день был также скачок курса, несмотря на серьезное давление со стороны облигаций. Можно осторожно предположить влияние окончания периода квартальных налогов. Покупатели понадеялись на щедрое предложение валюты со стороны запоздавших плательщиков, а плательщики не стали откладывать продажу на последний день. Да и просто снятие одного из курсообразующих факторов могло иметь такой эффект.