Додано: Пон 23 лис, 2020 21:16

zРадио написав: Автор77 написав: "...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...

"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...



По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20. По деньгам - тяжело сказать в силу плановости экономики и нерыночного обмена. Но следуя философии "импортного паритета", которой нас кормят последние годы, натуральный и денежный показатели очень близки друг к другу.



Так что я склонен считать, что на 60-е место в мире по состоянию на 1991-й Украину ставят лишь непосредственные авторы ее экономического провала - чтобы умалить масштаб своей профнепригодности! По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20. По деньгам - тяжело сказать в силу плановости экономики и нерыночного обмена. Но следуя философии "импортного паритета", которой нас кормят последние годы, натуральный и денежный показатели очень близки друг к другу.Так что я склонен считать, что на 60-е место в мире по состоянию на 1991-й Украину ставят лишь непосредственные авторы ее экономического провала - чтобы умалить масштаб своей профнепригодности!

Ну тенденция очевидна.Вот старенькое отсюда с Финансов более чем десятилетней давности:Начиная с 1990 года ВВП демонстрирует уменьшение на 59%. Возобновление экономического роста, который наблюдается с 1999 года (среднегодовой рост за указанный период - 7,4%), не покрыл минус начиная с 1990 годаПрошло 13 лет и ничего не изменилось.Вероятно, это можно назвать одним словом - деградация экономики.Да и чисто по памяти вспоминаю впечатления о той старой экономике - ну да потребление было бедненькое, но в общем не создавалось впечатление проживания в отсталой стране -промышленность,НИИ всякие, культура на уровне, производство в т.ч. автобусов, телезавод "Электрон" - конечно не Япония даже в десятом колене,непередовое производство, но зато свое, не было ощущения слабенькой экономики, лишь дефицит товаров народного потребления тянул все это вниз, ну так нерыночная, плановая экономика.Что сейчас ?Почему 30 лет-время за которое Южная Корея стала Южной Кореей ( трансформировавшись из аграрного ур**), выброшено коту под хвост. По большому счету что построено за более чем четверть века - спортлайфы, фигова туча бутиков и ТЦ, пара куриных заводов,ну как должное надо признать колхозы превратились в фермерство, но перечислять не слишком долго можно.В основном это паразитирование на наследстве страны,которой давно нет.Причина - нежизнеспособная экономическая система обречена на перманентные кризисы и девальвации.И вот через 30 лет, я езжу на авто,собранном в Словакии ( а ведь бывший соцлагерь),смотрю ТВ из той же дефицитной при союзе Японии,часы также японские,мебюель прибалтийская,хожу в китайских найках,краны только немецкие, ну его на фиг, пробовал всякие,но лучше немецких товаров ничего нет,плитка отделочная лишь из Славянска сравнима с европейскими образцами,но дома все-таки лучше испанская,лишь наши продукты (те,что не ерзац конечно)скорее всего не сравнимы и не утратили своей привлекательности, но лишь в какой-то мере.А ведь это все могло быть у нас - автосборки известных брендов, мебельные заводы по типу прибалтийских, а не ФОПовская кустарщина,опять же - пошив тех же найков, почему не у нас ,а в Индонезии, или Малайзии, или Въетнаме. Может потому, что у нас секонд-хендщики - долларовые миллионеры.Ну и т.п.