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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7076707770787079
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:42

Официальный курс. Итоги.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............31.12.2020............04.01.2021
дата розрахунку.............30.12.2020.............30.12.2020
Євро................................34,7396..................34,7396
Долар США.....................28,2746..................28,2746
После затянувшихся раздумий, официальный курс принят по результатам вчерашней сессии.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. С места в карьер выросли на 5 копейки, сразу же развернулись и снизились на 3.5 копейки. После небольшой паузы снова развернулись и к 12 успели вырасти на 3 копейки. Рынок очень тонкий, на месте не сидится.
В мире доллар упал.
Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2700, что на 3.5 копейки выше открытия.
После полудня рынок стал настолько тонкий и сумбурный, что информация о котировках стала поступать с большими расхождениями. После обеда участниками рынка был замечен НБУ с продажей по 28.35.
Этот уровень мы и примем за уровень окончания сессии. Точнее не получается. Даже у НБУ не получилось :)
В мире доллар продолжил снижение.

Этот день в истории:
2020 - 23.6862 (0) +459 (+19.38%)
2019 - 27.6883 (0) +59 (+2.13%)

2018 - 28.0672 (0) +21 (+0.75%)
2017 - 26.6924 (-50) +158 (+5.92%)

Девальвация за 4 года выглядит весьма умеренной, несмотря на впечатляющий прирост этого года относительно аномально низких значений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:51

  fin написав:
  Zebra написав:А сдавать валюту хорошими купюрами, чтоб потом получить полпачки потертого старья и 1-2% сверху после года маринования - не подходит.
А Вы не берите такие рваные купюры, никто ж не заставляет! Или выбирайте грн.депозит, 8% тоже неплохо чем вообще ничего.

Ситуації різні можуть складатися. В деяких мілких банках/відділеннях, крім [частки] "непотребу" (який їм "спустили" згори) нічого може не бути на видачу. І не один день. До того ж, перевірити в касі 5-10 купюр чи 500-1000 - різні за масштабами задачі.
Втім, для багатьох строковий депо в гривні на великі суми - не варіант.
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:54

Начисления населению за услуги ЖКХ в ноября взлетели на 45% с 15,3 млрд грн в 2019-м до 22,1 млрд грн в 2020-м. Соответствующим образом взлетели и просрочки оплат

Зображення

Это очень сильная предпосылка для разгона инфляции - полагаю, что по итогам 2021-го рост цен вернется к 2-значным значениям (т.е. >10%). Не поможет даже слабый потребительский спрос - увеличивать их придется за счет роста себестоимости. А саму коммунальную сферу ждет кризис неплатежей

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/163.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:roll:
  Сибарит написав:Добавлено: Ср 30 дек, 2020 16:42 Официальный курс. Итоги.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............31.12.2020............04.01.2021
дата розрахунку.............30.12.2020.............30.12.2020
Євро........................34,7396..................34,7396
Долар США...................28,2746..................28,2746
После затянувшихся раздумий, официальный курс принят по результатам вчерашней сессии.
...


со вчера на сегодня НБУ был 28,26 и 34,64
не совсем по вчерашней получается
но "героическую оборону" рубежа .35, наверное, каким-то ТОМом засчитают
хотя и на злонамеренно рукотворный (со строны НБУ) курс "для бюджета и прибыли" такая прибавка не тянет, придется признать :roll:

Спасибо Вам за этот год и всего хорошего в Новом!
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:25

  zРадио написав:Начисления населению за услуги ЖКХ в ноября взлетели на 45% с 15,3 млрд грн в 2019-м до 22,1 млрд грн в 2020-м. Соответствующим образом взлетели и просрочки оплат

Зображення

Это очень сильная предпосылка для разгона инфляции - полагаю, что по итогам 2021-го рост цен вернется к 2-значным значениям (т.е. >10%). Не поможет даже слабый потребительский спрос - увеличивать их придется за счет роста себестоимости. А саму коммунальную сферу ждет кризис неплатежей

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/163.pdf

ще до того девал гривні біля 17% і надрукованої грошої гривневої маси 36%,
хороша фора для інфляції у 2021
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

подскажите пойдем вверх или вниз в среднесроке (середина января)? Какие тренды влияют?
koder
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:27

  zРадио написав:Начисления населению за услуги ЖКХ в ноября взлетели на 45% с 15,3 млрд грн в 2019-м до 22,1 млрд грн в 2020-м. Соответствующим образом взлетели и просрочки оплат


Население оплатило только 50% начисленных сумм? И они с 1 января еще на 20-50% коммуналку подымают? Я думаю олигархат очень плохо закончит.
Zebra
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  #<1 ... 7076707770787079
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