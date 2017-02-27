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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 тра, 2022 01:27
gorbatiuk_v написав:
а вы где все время с 15 апреля были?
та я то знаю, что в постанове написано про возможность продажи в кассе только сданной валюты (т.е. именно проданной клиентом банку за гривну).
Я удивился немного другому.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 26 тра, 2022 01:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 01:35
Alex2007 написав: gorbatiuk_v написав:
а вы где все время с 15 апреля были?
Как-то в голову раньше такая гениальная и простая идея не приходила, а ведь могло раньше и срабатывать. Наверное.
"Наверное"...
***мяс этим давненько промышляет...
п.с. отредактировал
Востаннє редагувалось alibob
в Чет 26 тра, 2022 01:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 06:48
Alex2007 написав: edvardd написав:
проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...
тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет.
Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах.
Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).
Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))
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Kravec_5
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Додано: Чет 26 тра, 2022 07:05
Kravec_5 написав: Alex2007 написав: edvardd написав:
проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...
тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет.
Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах.
Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).
Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))
Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции?
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