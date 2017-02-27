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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:39
ScaryBee написав: Moneta написав:
нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы
наша писня гарна й нова
вечная писня от зеленых это напечатать чи позичить. +мрии о бесчиленных миллиардах капусты под матрасами пересичного. и эта писня длится уже 4-й год.
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Moneta
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Додано: Вів 16 сер, 2022 18:55
https://antikor.com.ua/articles/567529- ... itj_pensii
Moneta написав: ScaryBee написав: Moneta написав:
нужно сократить депутатов, чиновников, урядови распильни программы
наша писня гарна й нова
вечная писня от зеленых это напечатать чи позичить. +мрии о бесчиленных миллиардах капусты под матрасами пересичного. и эта писня длится уже 4-й год.
вот тоже тема
что нужно чтобы поднять пенсии пенсам.Всё просто - принять закон чтобы кто-то брал определённого пенса и давал ему свои деньги.Помогал.
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 16 сер, 2022 19:14
konstantin kirovograd допоможіть своїм пенсам самі, а не клацайте тут по клавіатурі
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ScaryBee
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Додано: Вів 16 сер, 2022 22:14
Alex2007 написав: Setsib написав: Anton2112 написав:
Кривий Ріг
USD 40.35 40.55
EUR 40.80 41.10
На каких новостях растём целый день?
Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
а нужны какие-то новости ?
без новостей никогда не падало и не росло ?
Действительно, раньше загоняли обменки, теперь загоняют банки.
А главное - безвозмездно. Просто очень нужны деньги.
п.с. Просто так даже прыщ на ж не выскочет.
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копейка
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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