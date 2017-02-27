Хоча би тому, що бюджет складено
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:44
Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:17
такое себе
все банки пошли за вказивками пока что, а не за економичних чинникив
Проминвест, МРБ (он же Сбер) - понятно за звязок с ким
Мегабанк - ну, может, за плохие финпоказники... хотя роль Харькова не последняя, а скорее и первая
СиЧ - тут "зв'язка с ким" не прослеживается, не считая статейки-вброса про Херсон, але...
Форвард - как и первые два, по другой епархии но за то же самое
Ибокс - за упорядочивание рынка нала
в тоже время какие-нибудь конячники или тяжко дышашие Одесситы, завязанные на порт, пока признаков не подают, ну кроме вбросов
даже про Белочки молчат и даже ФГВО через него, хотя Face кое-где засветился
Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:18
по М2 по США можна знайти - але там щось схоже на експоненту за останні 20 років
Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:19
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............10.03.2023.........13.03.2023
дата розрахунку.............09.03.2023..........10.03.2023
Євро................................38,6201...............38,7426...+0.32%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0594 (вчера 1.0561)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.24 (вчера 105.46).
Вчера до вечера еще снижались, а сегодня пока вообще без движения - дневной диапазон колебаний около 0.2%.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
1. Немає макроекономічних підстав, хіба що НБУ зміцнить офкурс, але це з розряду фантастики
2. Карусельники, як основне джерело зміцнення гривні на готівковому ринку, не будуть продавати долар дешевше ніж купили на депозит
|