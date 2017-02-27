Долярчику фінасуваня урізали не тому що ці гроші собі в кишеню поклав твій кумир Зеленський забравши у військових, а тому, що розбита країна і урізана економіка вже не тягне такі витрати. Немає таких надходжень у бюджет, розумієш? Нема кому платити такий вал податків, розумієш? Давай візьмем твою сім'ю - тобі треба заплатити 130000 на місяць, дружині 12000, тестю, тещі по 4000 , тату мамі так само дідам, бабцям також, а хто з них працює і щось віддає в бюджет? Хто? Ніхто і таких мільйони. Слава Богу на соціалку наши партнери кошти дають, а на зарплату військовим ми самі мусимо заробити виплачуючи податки, хто це зробить з твоїх рідних? Ніхто. Втямив?
Василь-Рівне написав:Долярчику фінасуваня урізали не тому що ці гроші собі в кишеню поклав твій кумир Зеленський забравши у військових, а тому, що розбита країна і урізана економіка вже не тягне такі витрати. Немає таких надходжень у бюджет, розумієш? Нема кому платити такий вал податків, розумієш? Давай візьмем твою сім'ю - тобі треба заплатити 130000 на місяць, дружині 12000, тестю, тещі по 4000 , тату мамі так само дідам, бабцям також, а хто з них працює і щось віддає в бюджет? Хто? Ніхто і таких мільйони. Слава Богу на соціалку наши партнери кошти дають, а на зарплату військовим ми самі мусимо заробити виплачуючи податки, хто це зробить з твоїх рідних? Ніхто. Втямив?
Та я це знаю/розумію! Але треба було зразу подумати і розділити на групи з премією 10К, 20К, 50К, 100К... А раз зразу не подумали, то тепер треба якось правильно дивитись, де саме ті, чи інші солдати перебувають! Тобто, нехай, я не так часто, як бойові розрахунки перебуваю на вогневій... - тож, я зі своєю з/п 20К + 30К премії - погоджуюсь! Але я не погоджуюсь з тим, що бойовим розрахункам платять стільки ж - вони заслуговують на 100К премії!!!
Василь-Рівне написав:Долярчику фінасуваня урізали не тому що ці гроші собі в кишеню поклав твій кумир Зеленський забравши у військових, а тому, що розбита країна і урізана економіка вже не тягне такі витрати. Немає таких надходжень у бюджет, розумієш? Нема кому платити такий вал податків, розумієш? Давай візьмем твою сім'ю - тобі треба заплатити 130000 на місяць, дружині 12000, тестю, тещі по 4000 , тату мамі так само дідам, бабцям також, а хто з них працює і щось віддає в бюджет? Хто? Ніхто і таких мільйони. Слава Богу на соціалку наши партнери кошти дають, а на зарплату військовим ми самі мусимо заробити виплачуючи податки, хто це зробить з твоїх рідних? Ніхто. Втямив?
Тим часом ЗВР зростають... Хто не хоче годувати власну власну армію, буде годувати іноземну.
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 20 по 24 березня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів. ...продаж валюти на 31,7% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 376,22 млн доларів. https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya- ... 25510.html
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 20 по 24 березня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів. ...продаж валюти на 31,7% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 376,22 млн доларів. https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya- ... 25510.html
В річному обчисленні ЗВР зросли - отже виділяти кошти на дороги, на ремонти кабінетів чиновників, на всілякі непотрібні тендери з благоустрію і забирати законні 30 тисяч доплати солдатам у тилу - це саботаж. Під час війни солдат має бути повністю матеріально покритий, більше ніж в середньому на цивільних спеціальностях, щоб не було бажання шукати шляхів відходу з армії. Сьогодні він у тилу, а завра перекинуть на горячий напрямок.
Василь-Рівне написав:Долярчику фінасуваня урізали не тому що ці гроші собі в кишеню поклав твій кумир Зеленський забравши у військових, а тому, що розбита країна і урізана економіка вже не тягне такі витрати. Немає таких надходжень у бюджет, розумієш? Нема кому платити такий вал податків, розумієш? Давай візьмем твою сім'ю - тобі треба заплатити 130000 на місяць, дружині 12000, тестю, тещі по 4000 , тату мамі так само дідам, бабцям також, а хто з них працює і щось віддає в бюджет? Хто? Ніхто і таких мільйони. Слава Богу на соціалку наши партнери кошти дають, а на зарплату військовим ми самі мусимо заробити виплачуючи податки, хто це зробить з твоїх рідних? Ніхто. Втямив?
Все с точностью наоборот. На армию дают, на социалку сами. Разве что иногда проскочит целевой транш. К тому же и на армию, как оказалось, дают в ограниченных количествах. Все точно так же как и со снарядами - приходится экономить. Решение реально непопулярное. Но если посмотреть с точки зрения гос. экономики... Кто в прошлом году был основным скупщиком наличной валюты, поступающей в страну с Запада? Та отож! Одним махом решаются две проблемы сразу - финансирования новых бригад и уменьшения спроса на наличную валюту.