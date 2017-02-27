Gennadiy777 написав:Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45
Говорят... Вчера там были продавцы кроме НБУ (говорят как минимум 2), но сколько они продали мы увидим только завтра (пока только видны объемы по 25 марта). Хочу посмотреть хотя бы на объем и удивиться.
Вчора 110 лямів продав НБУ, не так вже і мало. Впевнений що були ще вагомі продавці, тому і НБУ зламав тренд відносно не великою заливкою. Готівка в столиці досить високо стоїть: найвужче 39.36 на 39.37.
Як правило найкращий місяць для гривні це травень, бо попит різко падає, як буде в цьому році не зрозуміло, но НБУ явно хоче скоротити заливки, тому можемо нетипово зрости навіть тоді, коли не повинні)))
Ну вот, посмотрели и ничего особенного, продажи клиентами банков на обычном уровне... Я то думал, 26.03 как минимум экспортеры миллионов 500 продали Расходимся... Пойду меморандум МВФ почитаю, там Сенс с Газом продают и 5-7-9% прижимают
Вчора НБУ влив 157 лямів. Але я гадаю, що всі все зрозуміли, що нацбанк буде танцювати приблизно на сьогоднішніх рівнях довго. Зараз підуть продажі експортерів. Курс напевне устаканився, НБУ зараз буде менше зливати валюти. Поки все. Усі важливі події на валютному ринку завершені.
somilitark написав:Усі важливі події на валютному ринку завершені.
ми вже побєділі?
Треба точніше сформулювати. Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса. Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37. Зараз перейшли на 39 з хвостиком. На цьому поки все. Будемо стояти на рівнях 39-40. НБУ довго любить робити стабільність. Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях. Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....
somilitark написав:Усі важливі події на валютному ринку завершені.
ми вже побєділі?
Треба точніше сформулювати. Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса. Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37. Зараз перейшли на 39 з хвостиком. На цьому поки все. Будемо стояти на рівнях 39-40. НБУ довго любить робити стабільність. Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях. Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....
somilitark написав:Усі важливі події на валютному ринку завершені.
ми вже побєділі?
Треба точніше сформулювати. Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса. Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37. Зараз перейшли на 39 з хвостиком. На цьому поки все. Будемо стояти на рівнях 39-40. НБУ довго любить робити стабільність. Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях. Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....
война - это уже форсмажер. завтра нас скажут что "все, поддержка закончилась" и где увидим курс?
somilitark написав:Треба точніше сформулювати. Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса. Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37. Зараз перейшли на 39 з хвостиком. На цьому поки все. Будемо стояти на рівнях 39-40. НБУ довго любить робити стабільність. Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях. Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....
война - это уже форсмажер. завтра нас скажут что "все, поддержка закончилась" и где увидим курс?
somilitark написав:Усі важливі події на валютному ринку завершені.
Треба точніше сформулювати. Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса. Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37. Зараз перейшли на 39 з хвостиком. На цьому поки все. Будемо стояти на рівнях 39-40. НБУ довго любить робити стабільність. Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях. Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....
Вангую 38 к літу після апрува допомоги від US
Нікого не турбує, що Помісячні платежі за державним боргом у 2024 році за діючими угодами станом на 01.03.2024 по зовнішньому боргу становлять близько 11 млрд долл? https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi Нам стільки грошей ще не напозичали. Може пізніше... ПС. З приводу допомоги США. Є анекдот "гипотетически" і "практически". Через зміст привести не можу. Але посил такий: гіпотетично ми країна з купою грошей, але практично маємо у руля лише...
somilitark написав:Треба точніше сформулювати. Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса. Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37. Зараз перейшли на 39 з хвостиком. На цьому поки все. Будемо стояти на рівнях 39-40. НБУ довго любить робити стабільність. Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях. Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....
Вангую 38 к літу після апрува допомоги від US
Нікого не турбує, що Помісячні платежі за державним боргом у 2024 році за діючими угодами станом на 01.03.2024 по зовнішньому боргу становлять близько 11 млрд долл? https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi Нам стільки грошей ще не напозичали. Може пізніше... ПС. З приводу допомоги США. Є анекдот "гипотетически" і "практически". Через зміст привести не можу. Але посил такий: гіпотетично ми країна з купою грошей, але практично маємо у руля лише...
наче фінансовий форум, але треба нагадувати кожного разу.
головне, це виплати по відсотках - це йде за рахунок бюджету. зараз ці витрати в грн - десь 150 ярдів грн, може трохи більше, треба подивитися точно. ця цифра закладена у бюджет
а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий. а в ідеалі навпаки. й це може тривати роками.