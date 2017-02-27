koder написав:Вангую 38 к літу після апрува допомоги від US
Нікого не турбує, що Помісячні платежі за державним боргом у 2024 році за діючими угодами станом на 01.03.2024 по зовнішньому боргу становлять близько 11 млрд долл? https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi Нам стільки грошей ще не напозичали. Може пізніше... ПС. З приводу допомоги США. Є анекдот "гипотетически" і "практически". Через зміст привести не можу. Але посил такий: гіпотетично ми країна з купою грошей, але практично маємо у руля лише...
наче фінансовий форум, але треба нагадувати кожного разу.
головне, це виплати по відсотках - це йде за рахунок бюджету. зараз ці витрати в грн - десь 150 ярдів грн, може трохи більше, треба подивитися точно. ця цифра закладена у бюджет
а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий. а в ідеалі навпаки. й це може тривати роками.
Обслуговування зовнішнього боргу, згідно таблиці за посиланням 247.6 ярдів грн.
oleg49 написав:Нікого не турбує, що Помісячні платежі за державним боргом у 2024 році за діючими угодами станом на 01.03.2024 по зовнішньому боргу становлять близько 11 млрд долл? https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi Нам стільки грошей ще не напозичали. Може пізніше... ПС. З приводу допомоги США. Є анекдот "гипотетически" і "практически". Через зміст привести не можу. Але посил такий: гіпотетично ми країна з купою грошей, але практично маємо у руля лише...
наче фінансовий форум, але треба нагадувати кожного разу.
головне, це виплати по відсотках - це йде за рахунок бюджету. зараз ці витрати в грн - десь 150 ярдів грн, може трохи більше, треба подивитися точно. ця цифра закладена у бюджет
а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий. а в ідеалі навпаки. й це може тривати роками.
Обслуговування зовнішнього боргу, згідно таблиці за посиланням 247.6 ярдів грн.
то значить замотуємся в простирадло і повзем в напрямі найближчого кладовища