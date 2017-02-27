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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:18
somilitark написав: Proofy написав: somilitark написав:
без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
почему вы считаете, что без причины? Есть мнение, что обменки на себя берут большую массу, кто то конвертирует
Я говорив про міжбанківську торгівлю, ще раз перечитайте моє повідомлення.
Обмінки це хвіст від собаки, весь попит на МБ.
Про що ви сказати хотіли? Я нічого не зрозумів(((
Обменники купили на поллярда больше зелени, чем продали. Откуда эти поллярда взялись, не пересичные же принесли.
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Proofy
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