чим вона мені зацікавила? а там, що у кожній другій публікації кажуть про те, що причина девалу та інфляції - це те, що Центробанк тримав занадто низьку ставку. але ставка - це інструмент регулювання інфляції, яка викликана чим? так, занадто високим вкиданням коштів у фінансову систему. а про це чомусь не пишуть. де не де напишуть
...якщо уряд припинить наповнювати країну не забезпеченою грошовою масою.
ось це основна причина й інфляції, й девальвації. а яким чином роблять цю емісію - от про це взагалі не знайшов ніде згадки.
про це свідчить й динаміка грошових агрегатів
М0 (готівка) - з 200 ярдів лір в 2021 до 400 ярдів на поточний момент
а М2 взагалі збільшився з 3 трлн лір в 2021 до 14 трлн лір на поточний момент.
на жаль показник грошової бази ніде не пишуть - а це головний показник, скільки емітовано грошей
тобто не зважаючи на велику економіку, популізм може дуже сильно викривляти економічну ситуацію в країні.
обговоримо? чи це нецікава тема для валютної гілки?