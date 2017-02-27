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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 09:43
GALeon написав: Shaman написав: Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися
[/quote]Ціни не впадуть, впаде якість товару[/quote]
Ага - а якщо пересічних ще і менше стане, то тоді взагалі ціни впадуть ще сильніше...
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Sam17a
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:06
Shaman написав: Sam17a написав: Shaman написав:
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися
Як би це парадоксально не виглядало, але дійсно, є всі шанси, що інфляція (зростання цін) не буде істотно зростати разом із підняттям вартості електрики та акцизів на паливо.
У нас би могла бути класична інфляція витрат якби не величезна міграція населення та один нюанс. А саме те, що зменшення сукупної пропозиції на ринку в сучасному світі відкритих кордонів миттєво призводить до втрати долі ринку. І багато виробників які цю долю ринку довго завойовували, просто будуть різати "кости" (витрати), оптимізувати структуру та зменшувати маржу. Підняття цін теж буде, але не таке яке було б наприклад 5 років тому при аналогічних умовах. Ми це чудово спостерігаємо на тих низьких цифрах розміру інфляції які кожного місяця бачимо у звітах.
Цей процес триватиме певний час (інерційність).
Можна навіть дуже обережно спрогнозувати, що частина виробництв (особливо в продуктах харчування та побуту) перейде або ввіллється у власність великих торгових мереж. Адже той хто зараз продає
- той диктує умови.
ПС: І ще. Все це не стосується товарів із нееластичним попитом. Всі ці товари будуть зростати в ціні і то суттєво та в міру своєї ваги додавати до величини інфляції. Для прикладу класичний хліб (батон) по 30 грн/шт - це тільки питання часу.
Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.
Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована.
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Realist
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:13
Realist написав:
Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.
Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована.
звичайно, при мізерній вартості праці та її частці у собівартості, девальвація саме то що оживить економіку, а ще до неї, підняти податки, акцизи, збори, та ціни на е.е., це так, "щоб два рази не вставати"
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:44
Realist написав:
Як би це парадоксально не виглядало, але дійсно, є всі шанси, що інфляція (зростання цін) не буде істотно зростати разом із підняттям вартості електрики та акцизів на паливо.
У нас би могла бути класична інфляція витрат якби не величезна міграція населення та один нюанс. А саме те, що зменшення сукупної пропозиції на ринку в сучасному світі відкритих кордонів миттєво призводить до втрати долі ринку. І багато виробників які цю долю ринку довго завойовували, просто будуть різати "кости" (витрати), оптимізувати структуру та зменшувати маржу. Підняття цін теж буде, але не таке яке було б наприклад 5 років тому при аналогічних умовах. Ми це чудово спостерігаємо на тих низьких цифрах розміру інфляції які кожного місяця бачимо у звітах.
Цей процес триватиме певний час (інерційність).
Можна навіть дуже обережно спрогнозувати, що частина виробництв (особливо в продуктах харчування та побуту) перейде або ввіллється у власність великих торгових мереж. Адже той хто зараз продає
- той диктує умови.
Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.
Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована.
Блажен кто верует.
Внутренний рынок не нужно защищать от импорта.
Ибо кости уже давно порезаны в конкурентной борьбе.
И повышение налогов и цены на ээ приведет к сокращению/закрытию ряда предприятий.
Придется ряд товаров ввозить.
Люди не ломанутся массово воевать.
Люди массово ломанутся за кордон.
Правильно тут сказали выше - цены не упадут. Упадет качество.
В этой ситуации курс будет уже не важен. Если он останется стабильным, гривну печатать не будут - пенсионеры просто начнут побираться.
Если продолжится контролируемая девальвация, меньше будет желающих купить ОВГЗ, зато бюджетники выживут. ИМХО.
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